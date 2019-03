RDC: Felix Tshisekedi promete amnistiar presos políticos

RDC: Os deslocados de Kalemie

Mosquitos, uma ameaça mortal

No campo de Kalonda, Kabeja Kanusiki, de 69 anos, cuida dos seus netos doentes. A rede mosquiteira ao fundo serve para protegê-los da malária, que pode ser particularmente grave para as crianças. No total, pelo menos 210 mil deslocados vivem em 17 campos de refugiados improvisados nas imediações da cidade de Kalemie, no leste congolês.

Autoria: Lena Mucha