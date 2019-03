Quem é André Mendes Carvalho "Miau", o novo líder da CASA-CE em Angola?

Nascido na cidade do Lubango, província angolana da Huíla, o almirante conhecido por "Miau” de 67 anos, é um dos filhos do escritor e nacionalista Agostinho Mendes de Carvalho "Uanhenga Xito", falecido há cinco anos.

Miau foi o escolhido entre cinco dos seis partidos políticos que formam a coligação, depois destes terem destituído o primeiro presidente da organização, Abel Chivukuvuku, por falta de confiança.

André Mendes Carvalho "Miau" segue-se a Abel Chivukuvuku na liderança da terceira força política de Angola

No seu discurso de tomada de posse, o novo líder - que nos próximos dias fará parte do Conselho da República - aprontou como prioridades do seu mandato trabalhar para a preservação da CASA-CE, que considera ser uma "esperança do povo angolano que procura uma terceira via para os problemas de Angola e dos angolanos".

Já no comando da terceira força política do país, o antigo navegante sonha agora assumir a presidência da República por intermédio das eleições gerais que vão acontecer em 2022.

Aos seus militantes, "Miau” pediu para que os membros saibam significar o ex-líder Abel Chivukuvuku, destituído do cargo no calor de um conflito interno na organização. "Tratá-lo-emos sempre com respeito e cordialidade, porque, querendo ou não, a história da CASA-CE vai sempre ditar que foi ele o primeiro presidente. Então, ele merece o nosso respeito, merece a nossa consideração", advertiu o agora responsável máximo da CASA-CE.

André Mendes Carvalho "Miau" tomou posse este sábado (09.03) numa cerimónia em Luanda

Por onde passou Miau?

O novo presidente da CASA-CE foi um general na reserva entre 1976 e 1980. Durante esse período, foi chefe Comissário Político da Direção Política das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA) na Frente Sul. Entre 1980 e 1986, assumiu a chefia da Direção Política da Marinha de Guerra Popular de Angola. Mais tarde, em 1986 e 1987 foi Comissário Político das FAPLA na Frente Leste.

De 1987 a 1990 André Gaspar Mendes de Carvalho foi chefe da Direção Política Nacional do Ministério do Interior. Entre 1991 e 1999 exerceu funções de adido da Defesa de Angola nas Repúblicas do Zimbabué e Moçambique.

O almirante Miau este de 1999 a 2011 à frente da Direção Nacional de Relações Internacionais do Ministério da Defesa de Angola. Um ano depois abraçou o projeto político da CASA-CE onde foi eleito deputado pelo ciclo nacional.

Durante os dois últimos mandatos foi o presidente do Grupo Parlamentar da CASA-CE, função que poderá ser agora assumida por um outro dirigente da coligação.

Na Assembleia Nacional é membro da 2ª Comissão que trata da Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.