Quénia posiciona-se como o campeão africano do clima

Na região de Olkaria, no Quénia, aninhada no Vale do Rift, as colinas cobertas de florestas estendem-se até ao horizonte. O verde é ocasionalmente pontuado por encostas tão íngremes e escarpadas que nada cresce nelas.

A placa tectónica de África "está a dividir-se em duas através do Grande Vale do Rift", diz Anna Mwangi, geóloga da KenGen, a empresa pública de produção de energia do Quénia.

"O local onde nos encontramos neste momento é no fundo da fenda", disse ela, apontando para o amplo vale rodeado de escarpas, cerca de 120 quilómetros a noroeste da capital do Quénia, Nairobi.

Ao longe, finas linhas brancas de vapor de água estendem-se em direção ao céu. Estas linhas marcam as centrais geotérmicas exploradas pela KenGen na zona de Olkaria. A KenGen tem cinco centrais eléctricas na zona, com mais uma em construção e outra proposta. Também gere mais de uma dúzia de centrais de poços.

A localização aqui em Olkaria é ideal para as centrais geotérmicas amigas do ambiente, disse Mwangi.

Aproveitar a energia renovável do solo

"O magma aproxima-se da superfície, aquece as águas subterrâneas e (...) o vapor é armazenado [no subsolo]", disse. Os geocientistas modelam a localização destas "bolsas de vapor", que podem depois ser perfuradas e aproveitadas para acionar turbinas e gerar eletricidade.

A Alemanha concedeu financiamento e apoio técnico para o desenvolvimento de centrais geotérmicas, cuja escala impressionou o chanceler alemão Olaf Scholz quando visitou a região em maio.

Scholz disse que a Alemanha poderia aprender com o Quénia, elogiando a nação da África Oriental como um "campeão inspirador do clima".

Combinação de energias verdes

O país da África Oriental é ricamente dotado de recursos energéticos renováveis. Com cerca de 1.000 megawatts instalados, o Quénia ocupa o primeiro lugar em África e o décimo a nível mundial na produção de energia geotérmica. Grandes parques eólicos no norte do país e a energia hidroelétrica também contribuem para o cabaz de energia limpa do país.

De acordo com a Agência Internacional para as Energias Renováveis, as energias renováveis representavam 75% do abastecimento total de energia do Quénia em 2020.

Esta percentagem era muito mais elevada em março de 2023, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas do Quénia, quando as energias renováveis alimentavam 84% da rede nacional. Cerca de 50% da eletricidade, ou seja, 509 milhões de quilowatts-hora, provinha apenas da energia geotérmica.

O Presidente William Ruto, que está a impulsionar o Quénia para se tornar uma potência verde, está bem ciente do poderoso impacto destas estatísticas nas audiências globais.

O ambicioso plano de Ruto para as energias renováveis

Enquanto anfitrião da primeira Cimeira Africana sobre o Clima, realizada em setembro, Ruto chegou a afirmar que as energias renováveis constituíam 93% da produção de eletricidade. A plataforma de verificação de factos Africa Check considerou esta afirmação "incorrecta". Vários analistas climáticos disseram à DW que 70-80% é provavelmente mais provável.

Ruto, no entanto, não deixa dúvidas sobre o seu objetivo. Estabeleceu uma meta ambiciosa de satisfazer 100% da procura de eletricidade do Quénia com energia limpa até 2030.

Embora o objetivo das energias renováveis possa ser louvável, é importante notar que o Quénia não produz muita eletricidade.

Em 2021, uma em cada quatro pessoas no Quénia ainda não tinha acesso à eletricidade e o país só tem uma capacidade eléctrica de pouco mais de 3 000 megawatts. De acordo com a agência noticiosa Bloomberg, isto é apenas 50% mais do que Joanesburgo consome.

O presidente do clima do Quénia

Ruto também está a trabalhar a sua imagem de amigo do ambiente de outras formas, incluindo conduzir ele próprio da Casa do Estado até ao local da cimeira sobre o clima num pequeno carro elétrico. O seu governo declarou o dia 13 de novembro como Dia Nacional da Plantação de Árvores, tornando-o feriado público para incentivar a plantação de 100 milhões de árvores nos próximos dez anos.

Ruto também se comprometeu a adotar transportes com baixo teor de carbono. Um dos programas visa tornar os moto-táxis eléctricos, popularmente conhecidos no Quénia como boda-bodas, mais facilmente disponíveis.

As boda-bodas e os tuk-tuks, pequenos veículos de três rodas também utilizados como táxis, constituem dois terços da frota nacional, afirmou Ruto em setembro ao lançar o programa de boda-boda eléctrica.

No entanto, a disponibilização de veículos eléctricos não significa que os compradores os sigam automaticamente.

Relutância em adotar os veículos eléctricos

Num simples armazém feito de peças pré-fabricadas e ferro ondulado em Mombaça, a segunda maior cidade do Quénia, Alijawaad Molu mostra os 26 tuk-tuks eléctricos aí armazenados.

Para Molu, o cofundador da Solutions Africa, fabricar tuk-tuks eléctricos era mais do que potencialmente ganhar dinheiro.

Alijawaad Molu terá de armazenar os seus tuk-tuks eléctricos até que o mercado recupere Foto: Philipp Sandner/DW

"Perguntámo-nos: como podemos retribuir à comunidade?", afirmou o jovem empresário nascido em Mombaça. "Para além do dinheiro, a poluição sonora e a poluição atmosférica podem ser reduzidas em [Mombaça]. Achámos que isso era muito importante".

Os seus tuk-tuks eléctricos produzem zero emissões; são mais espaçosos e menos ruidosos e têm custos de funcionamento mais baixos. É importante salientar que são alimentados por baterias de chumbo-ácido, muito utilizadas no Quénia, em vez das baterias de iões de lítio que se encontram frequentemente nos veículos eléctricos.

Mas, apesar de oferecer tuk-tuks amigos do ambiente a preços comerciais normais, a Solutions Africa ainda não vendeu um único e-tuk-tuk.

"Talvez tenhamos chegado um pouco cedo demais", disse Molu, acrescentando que a menor autonomia e as preocupações com a nova tecnologia dissuadem os compradores.

Aumentar o perfil dos transportes ecológicos

É por isso que Molu está satisfeito com o facto de Ruto estar a apoiar fortemente os transportes ecológicos.

"No último ano, [Ruto] tem feito muito para promover a mobilidade eléctrica", disse Molu. "Vejam quantos novos intervenientes estão agora no mercado."

O mercado queniano de veículos eléctricos como estes ainda não arrancou Foto: Philipp Sandner/DW

Molu disse que o governo poderia usar incentivos financeiros de forma mais inteligente para desenvolver o mercado de transporte verde. Até agora, a sua empresa só beneficiou de um subsídio para fabricar os tuk-tuks no Quénia, que também se aplica aos veículos com motor de combustão.

Reduzir as taxas de licenciamento dos tuk-tuks eléctricos em Mombaça é uma forma de os promover, disse Molu.

"Em vez de 800 xelins quenianos (4,90 euros/5,25 dólares), os proprietários de tuk-tuks eléctricos poderiam pagar apenas 200 xelins", afirmou.

Mas, disse Molu, a empresa recebeu recentemente mais pedidos de informação sobre os e-tuk-tuks - talvez graças às políticas verdes de Ruto ou talvez porque o Rei Carlos III e a Rainha Camilla se sentaram num deles quando visitaram o Quénia no mês passado.

A voz de África na COP28

Na semana passada, Ruto esteve no Dubai, onde proferiu um discurso na Cimeira do Clima COP28, em nome de todos os Chefes de Estado africanos.

Foi elogiado pelo Presidente da COP28, Sultan al-Jaber, pelo seu "brilhantismo climático sem precedentes" ao reunir África na Cimeira Climática Africana.

Mas será a imagem verde de Ruto um mero cálculo político, como sugerem alguns comentadores? Ou será ele um verdadeiro campeão verde?

"O que é importante é que África tenha uma voz nova e forte a falar sobre as alterações climáticas e a importância de avançar para um futuro descarbonizado", disse Mwenda Mithika, diretor executivo da Aliança Pan-Africana para a Justiça Climática, à DW.

"Damos as boas-vindas a qualquer campeão, a qualquer voz que se junte às vozes daqueles" que lutam para combater as alterações climáticas, disse Mithika. "Não costumávamos ter isso, e penso que a sociedade civil está muito satisfeita com o facto de a voz [de Ruto] ser muito forte."