Presos três suspeitos de envolvimento no derrame de gasóleo na baía de Pemba

Três pessoas foram detidas e a sua embarcação confiscada por suspeitas de envolvimento no roubo de combustível que resultou num derrame na baía de Pemba, norte de Moçambique.

A informação foi confirmada por Taucali Avelino, membro da administração marítima local, em entrevista ao jornal Notícias. Segundo o administrador os três homens foram vistos a bordo de uma embarcação de pequeno porte na sexta-feira (30.07), na zona onde se presume que aconteceu o derrame e no período em que a navegação marítima é proibida na área.

Danos ambientais

O Ministério da Energia e Recursos Minerais (Mireme) anunciou em comunicado na terça-feira (02.08) que 5 mil litros de gasóleo foram derramados durante uma ação de contrabando de combustível. O material apareceu na praia da cidade de Pemba, na manhã do dia 31.

Gasóleo vazou na baía de Pemba

A nota avança que o despejo de combustível afetou diretamente uma área de 3 mil metros quadrados. O Mireme refere ainda que a fauna marinha da Baía de Pemba não ficou contaminada com o combustível derramado, apontando o contrabando como causa do incidente.

A informação consta dos resultados de uma averiguação realizada por uma "equipa multissetorial" constituída pelo Governo, após o aparecimento de combustível, na manhã de sexta-feira (30.07), na praia de Sagal, na baía de Pemba, província de Cabo Delgado, referiu em comunicado o Ministério dos Recursos Minerais e Energia.

No domingo, o diretor de Infraestruturas de Cabo Delgado, Norte Uali, disse à comunicação social que o despejo de combustível terá acontecido quando desconhecidos protagonizavam o roubo do gasóleo no porto de Pemba para o descarregar num barco. O aparecimento de gasóleo levou a população a retirar o líquido para uso particular, afirmou Uali.