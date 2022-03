Presidente da Ucrânia discursa no Parlamento alemão

Na quarta-feira (16.03), o líder ucraniano falou também por vídeo no Congresso dos Estados Unidos e pediu mais garantias da NATO e dos norte-americanos para apoiar a sua luta. Três semanas após o início da invasão russa, o Presidente da Ucrânia disse que este é "o momento mais sombrio" para o seu país e para a Europa.

No Congresso dos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky pediu mais apoio aos norte-americanos, especialmente para a criação de uma zona de exclusão aérea, até agora recusada pela NATO.

"Criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Será pedir muito para salvar pessoas? Uma zona de exclusão aérea humanitária para criar condições em que a Rússia não seria capaz de aterrorizar diariamente as nossas cidades."

E num apelo dirigido ao Presidente Joe Biden, Zelensky disse: "O senhor é o líder da sua grande nação. Desejo que seja o líder do mundo. Ser o líder do mundo significa ser o líder da paz.

Biden acusa Putin de crimes de guerra

Joe Biden parece estar empenhado no seu compromisso. Pela primeira vez desde a invasão russa, a 24 de fevereiro, o Presidente dos Estados Unidos acusou o líder do Kremlin de ser um "criminoso de guerra", em declarações a jornalistas.

Após o discurso de Volodymyr Zelensky no Congresso americano, Biden anunciou 800 milhões de dólares num novo pacote de ajuda militar à Ucrânia e disse que vai enviar drones e sistemas antiaéreos para tentar travar a invasão russa.

Joe Biden anunciou mais armas para a Ucrânia

"Isto inclui 800 sistemas antiaéreos para garantir que os militares ucranianos possam continuar a deter as aeronaves que têm atacado o seu povo, e para defender o seu espaço aéreo. E a pedido do Presidente Zelensky, identificámos e estamos a ajudar a Ucrânia a adquirir sistemas antiaéreos adicionais de maior alcance, e as munições para esses sistemas", anunciou.

O novo pacote de ajuda eleva para mil milhões de dólares o total da assistência anunciada por Washington apenas na última semana.

Alemanha apela ao fim da guerra

Esta quinta-feira, o Presidente da Ucrânia vai discursar no Parlamento alemão também por videoconferência. Falando à imprensa esta quarta-feira (16.03), o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, fez um novo apelo para o fim da guerra.

"É realmente uma guerra horrível que tem de parar agora. É por isso que apelo, do meu lado e do nosso lado, mais uma vez ao Presidente russo: acabe com esta guerra agora, acabe com a invasão", pediu Scholz.

Por seu turno, o Presidente Vladimir Putin voltou a classificar a guerra como uma "operação especial" na Ucrânia. "A operação está a desenvolver-se com sucesso, em estrita conformidade com os planos pré-aprovados", disse.

Ataques continuam

Os ataques da Rússia continuam em várias partes da Ucrânia. Só nesta quarta-feira, pelo menos 15 pessoas morreram em bombardeamentos na cidade de Cherniguiv, no norte do país. Um dos ataques foi contra civis que se encontravam na fila para comprar pão, indicaram as autoridades ucranianas.

O Presidente da Ucrânia acusou a Rússia de causar "centenas de vítimas" no bombardeamento de um teatro em Mariupol, num ataque que o Ministério da Defesa russo atribuiu às forças ucranianas. "Em Mariupol, a Força Aérea Russa lançou conscientemente uma bomba no Teatro Dramático, no centro da cidade", disse Zelensky, acrescentando que é "ainda desconhecido o número de mortos".

O Tribunal Internacional de Justiça decidiu esta quarta-feira, por 13 votos contra dois, exigir que a Rússia "suspenda imediatamente as operações militares" na Ucrânia. Resta saber se Moscovo vai acatar a exigência, uma vez que o tribunal da ONU não possui força policial para fazer cumprir as suas sentenças.

Por causa da deterioração da situação humanitária na Ucrânia, o Conselho de Segurança da ONU realiza esta quinta-feira uma reunião de emergência.