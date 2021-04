Guiné-Bissau

Presidente da Guiné-Bissau exonera vários membros do Governo

Sob proposta do Governo liderado por Nuno Nabiam, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, anunciou este sábado a primeira remodelação governamental. Vários membros do Governo foram substituídos no Executivo.

A Presidência da Guiné-Bissau acaba de anunciar uma remodelação governamental, proposta pelo Governo, que exonera vários membros do Governo e Secretários de Estado, segundo vários decretos presidenciais na posse da DW África, este sábado (24.04). A presidência anuncia uma nova orgânica do Governo liderado por Nuno Gomes Nabiam. Eis os nomeados: Suzi Carla Barbosa - Ministra de Estado, dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades; Orlando Mendes Viegas - Ministro de Estado, dos Recursos Naturais e Energia; Botche Candé - Ministro de Estado, do Interior e da Ordem Pública; Marciano Silva Barbeiro - Ministro de Estado, da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Iaia Djaló - Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos; Fernando Vaz - Ministro do Turismo e Artesanato e Porta-voz do Governo; Fernando Mendonça - Ministro da Comunicação Social; Augusto Gomes - Ministro dos Transportes e Comunicações; Tcherno Djaló - Ministro do Comércio e Indústria; Cirilo Mamasaliu Djaló - Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior; Tumane Baldé - Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social; Dionísio Cumba - Ministro da Saúde Pública; SECRETÁRIO DE ESTADO Salumé Santos Allouche - Secretária de Estado das Comunidades; São exonerados os membros do Governo, que haviam sido nomeados pelo Decreto Presidencial nº 04/2020 de 2 de Março: Jorge Malú - Ministro dos Recursos Naturais e Energia; Jorge Mandinga - Ministro dos Transportes e Comunicações; Abel da Silva Gomes - Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Suzi Carla Barbosa - Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades; Botche Candé - Ministro do Interior; Fernando Mendonça - Ministro da Justiça; António Artur Sanhá - Ministro do Comércio e Indústria Arcenio Abdulai Jibrilo Baldé - Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior; António Deuna - Ministro da Saúde Publica; Maria Celina Tavares - Ministra da Administração Pública Dara Yurgan da Fonseca Ramos - Secretária de Estado das Comunidades; Augusto Gomes - Secretário de Estado da Cooperação Internacional; Nhima Sisse - Secretária de Estado do Turismo e Artesanato; Conco Turé - Secretário de Estado da Comunicação Social; O Governo é dotado da seguinte Estrutura Orgânica: MINISTÉRIOS: a) Gabinete do Vice-Primeiro Ministro e da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Coordenador para Área Económica; b) Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades; c) Ministério dos Recursos Naturais e Energia; d) Ministério do Interior e da Ordem Pública; e) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural; f) Ministério da Justiça e Direitos Humanos; g) Ministério das Finanças; h) Ministério da Defesa e Combatentes da Liberdade da Pátria; i) Ministério do Turismo e Artesanato; j) Ministério da Comunicação Social; k) Ministério dos Transportes e Comunicações; l) Ministério da Administração Territorial e do Poder Local; m) Ministério das Pescas; n) Ministério do Comércio e Indústria; o) Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior; p) Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social; q) Ministério da Saúde Pública; r) Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social; s) Ministério das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo; t) Ministério do Ambiente e Biodiversidade. SECRETARIAS DE ESTADO: a) Secretaria de Estado das Comunidades; b) Secretaria de Estado da Cooperação Internacional; c) Secretaria de Estado da Juventude e Desporto; d) Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais; e) Secretaria de Estado do Tesouro; f) Secretaria de Estado da Gestão Hospitalar; g) Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica; h) Secretaria de Estado da Ordem Pública; i) Secretaria de Estado de Plano e Integração Regional; j) Secretaria de Estado da Cultura; k) Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria. O Presidente guineense justifica a medida com a necessidade de melhorar a atividade governativa. Os membros do Governo exonerados este sábado (24.04) foram nomeados em 2 de março de 2020, através do decreto presidencial número 4/2020. Assistir ao vídeo 00:20 Compartilhar Guiné-Bissau: Que lições tirar das últimas presidenciais? Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3kLDE Guiné-Bissau: Que lições tirar das últimas eleições presidenciais?

Leia mais