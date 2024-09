Prémio Alemão para África atribuído a política da Serra Leoa

Yvonne Aki-Sawyerr, presidente da Câmara de Freetown, na Serra Leoa, tem sido descrita como uma mulher poderosa. Melhorou a sua cidade de muitas formas e tornou-a pioneira em vários domínios.

A capital da Serra Leoa dispõe agora de um sistema de tratamento de resíduos líquidos, com 160 tanques de armazenamento de água e sistemas de recolha de águas pluviais instalados. Foram também implementadas muitas medidas de proteção contra as inundações.

Os resíduos das casas de banho são convertidos em composto, biogás e briquetes para aquecimento. Estas medidas também ajudam a proteger as florestas, uma vez que é necessário abater menos árvores para combustível para cozinhar.

O abastecimento de água em Freetown também registou melhorias duradouras. Os quiosques de água, equipados com sistemas de purificação alimentados por energia solar, proporcionam agora a muitas comunidades, pela primeira vez, acesso a água potável. Esta iniciativa não só capacita as mulheres jovens, dando-lhes a oportunidade de gerir os seus próprios negócios, como também reduz o risco de serem vítimas de agressões sexuais durante a recolha de água.

Uma capital onde vale a pena viver

"Notável, impressionante e merecedora de um prémio": é esta a opinião da Fundação Alemã para África (DAS). Por isso, Yvonne Aki-Sawyerr foi galardoada com o Prémio Alemão para a África 2024 pelo seu empenho no desenvolvimento urbano sustentável e na participação local. A sua dedicação é descrita como inabalável. Passo a passo, implementou a sua "visão de uma cidade justa e sustentável onde vale a pena viver". Os esforços da presidente da câmara excedem largamente as exigências do seu cargo, afirma a fundação independente.

Aki-Sawyerr, de 56 anos, nasceu na Serra Leoa e viveu no Gana e no Canadá. Depois de concluir os seus estudos, trabalhou mais de 25 anos como perita financeira e auditora em Londres. O seu envolvimento no setor público da Serra Leoa começou durante a epidemia de ébola em 2014-2015. Em junho de 2023, a política foi reeleita para um segundo mandato.

Um modelo a seguir

"Com os seus projetos, Aki-Sawyerr cria empregos e oportunidades de investimento em setores como o turismo, a gestão de resíduos, o desenvolvimento de infraestruturas e a economia verde", afirmou a Fundação Alemã para a África.

Aki-Sawyerr também promove o progresso no setor do tráfego com as suas ideias inovadoras. Uma dessas iniciativas é um estudo de viabilidade que encomendou para um sistema de teleférico em Freetown, que ajudará a reduzir o congestionamento do tráfego e a poluição do ar na cidade. Os bairros com más ligações também poderão beneficiar, uma vez que os residentes terão um acesso mais rápido aos bairros centrais.

Com a iniciativa #FreetownTheTreeTown, foram plantadas 977.000 novas árvores com o objetivo de mitigar os efeitos das alterações climáticas e proteger as florestas circundantes. Além disso, a iniciativa cria oportunidades de rendimento para os residentes, que plantam árvores e monitorizam o seu crescimento digitalmente.

Freetown está a ser vista como um modelo a seguir. A capital executiva da África do Sul, Pretória, está entre os que procuram aconselhamento em Freetown.

Participação política bem-sucedida

De acordo com a fundação, Aki Sawyerr é uma inspiração para os aspirantes a líderes políticos em África, particularmente no que diz respeito à forma como os residentes podem ser envolvidos de forma sustentável na tomada de decisões e na implementação das mesmas.

O plano de desenvolvimento a longo prazo "Transformar Freetown - Transformar Vidas" foi também uma ideia de Aki-Sawyerr. Para além dos políticos, envolveu representantes do setor empresarial e da sociedade civil.

"Ao concentrarmo-nos em empregos em setores verdes e produtivos, vamos impulsionar o crescimento económico e criar prosperidade para as gerações vindouras na nossa cidade", afirmou Aki-Sawyerr.

Entrega do prémio a 16 de outubro em Berlim

"Estou feliz e profundamente honrada", disse Aki-Sawyerr à DW após o anúncio. "No entanto, não vejo o prémio apenas como um reconhecimento pessoal, mas como um reconhecimento para todo o nosso país. Aceito-o em nome de toda a minha equipa e do povo de Freetown, que está a trabalhar comigo para o nosso objetivo de transformar a nossa cidade. Esta jornada não tem sido isenta de desafios, mas estou extremamente grato pelo facto de o trabalho que fizemos estar a ser reconhecido não só a nível nacional, mas também internacional", acrescentou.

A 16 de outubro, em Berlim, Bärbel Bas, presidente da Câmara Baixa do Parlamento alemão, o Bundestag, entregará o Prémio África Alemã a Aki-Sawyerr, que foi selecionada por um júri independente de 20 membros entre mais de duas dezenas de candidatos.

Desde 1993, a Fundação Alemã para a África (DAS) tem distinguido pessoas responsáveis por contributos notáveis para a democracia, a paz, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a investigação, as artes e a cultura e as questões sociais em África.