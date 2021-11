Vickie Remoe escreve livros para as crianças da Serra Leoa

Tendo usado as suas plataformas como empreendedora na comunicação social e ativista para sensibilizar as mulheres e raparigas na Serra Leoa para os desafios que afetam as mulheres e raparigas, Vickie Remoe quer ir mais longe com a sua nova série de livros para crianças.