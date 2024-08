Polícia liberta ativista político guineense

O ativista político do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) Queba Sané, conhecido como R Kelly, foi hoje (16.08) libertado pela polícia em Bissau, de acordo com informações prestadas por familiares.

"Foi libertado e está em casa", disse uma fonte familiar à Lusa, sem dar os pormenores sobre as circunstâncias da decisão da Polícia de Ordem Pública (POP), que o deteve na terça-feira, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau.

Queba Sané foi detido na Guiné-Bissau desde terça-feira. O ativista encontrava-se no aeroporto local com um grupo de militantes do Madem G-15 a aguardar pela chegada do líder do partido, Braima Camará, com proveniência de Lisboa.

De acordo com informações tornadas públicas na altura, a polícia dispersou militantes do Madem e jornalistas quando foram ao aeroporto, que aguardavam a chegada ao país de Braima Camará, após uma ausência de quatro meses em Portugal.

Detido por atividade política

Fonte do Ministério do Interior afirmou à agência Lusa que R Kelly teria recusado "respeitar a ordem dada" ao tentar, alegadamente, aceder às zonas de chegada do aeroporto.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a Liga Guineense dos Direitos Humanos referiu que o ativista teria sido alvo de torturas. Esta é a terceira vez que R Kelly, um ativista do Madem G-15 com presença assídua nas redes sociais, é detido no âmbito de ações políticas.