Polícia invade sede do PAIGC na Guiné-Bissau e lança gás lacrimogéneo

A polícia guineense lançou granadas de gás lacrimogéneo na sede do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) na noite desta sexta-feira (18.03), dispersando participantes da reunião do Comité Central, disseram fontes do partido.

"A polícia disparou várias granadas de gás lacrimogéneo em pleno salão Amílcar Cabral, onde decorria o Comité Central", disse uma fonte que se encontrava dentro da sede do partido, situado a escassos metros do Palácio da Presidência da Guiné-Bissau.

O PAIGC prepara-se para iniciar o seu 10.º congresso neste sábado (19.3), em meio a uma polémica judicial com um militante que pediu ao tribunal a suspensão da reunião magna, alegando ter sido injustamente impedido de participar.

O partido considera o caso uma estratégia dos adversários políticos para impedir a realização do congresso.

Domingos Simões Pereira (centro). Foto de arquivo.

Domingos Simões Pereira

Uma outra fonte explicou à Lusa que o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ainda se encontrava na sede do partido, tendo ao seu lado vários dirigentes e militantes forçados a abandonar o salão Amílcar Cabral devido à ação do gás lacrimogéneo.

Fonte da administração da sede do partido admitiu que "alguns camaradas" poderiam ter-se ferido na tentativa de fuga do salão Amílcar Cabral, no primeiro piso do edifício, ao terem-se atirado para o pátio.

"Vi sangue na sede, pode ser que alguns camaradas se tenham ferido", observou a fonte.

Na noite de ontem, após a saída da polícia de dentro da sede do PAIGC, permanecia um forte dispositivo nas imediações do edifício, de onde paulatinamente saíam os militantes do partido, constatou a Lusa.

Por volta das 20h de Bissau, um contingente da Polícia de Intervenção Rápida (PIR) chegou à sede do partido e de imediato deram-se cenas de empurrões com um grupo de militantes do partido que tentava impedir que entrasse no edifício, avançou a agência.

Sede do PAIGC em Bissau (foto de arquivo).

Ministério do Interior

Uma fonte do Ministério do Interior indicou também que a PIR estava na sede do PAIGC "para fazer cumprir a lei", na sequência de uma solicitação do juiz Lassana Camará, que produziu um despacho no qual mandava suspender a realização do congresso do partido.

Na sequência, um dirigente do PAIGC disse à Lusa serem inexistentes as condições para que o partido inicie o seu 10.º congresso no sábado devido à ação da polícia.

"Com o que foi feito pela polícia na sede, não existem as condições objetivas para iniciar o congresso, pelo menos na nossa sede. O partido vai analisar o que fazer e em tempo oportuno comunicará aos militantes qual a solução", disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

(em atualização)