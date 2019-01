Ossufo Momade eleito presidente no final de congresso da RENAMO

Terminou na noite desta quinta-feira (17.01.) o VI congresso da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), que nos últimos três dias reuniu 700 delegados e 300 convidados na Gorongosa, centro de Moçambique.

Ossufo Momade venceu a corrida à presidência do partido com 410 votos dos delegados que participam no congresso.

Em segundo lugar, com 238 votos, ficou Elias Dhlakama, irmão do líder histórico do partido, Afonso Dhlakama, que faleceu em maio de 2018.

O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, que também se candidatava à presidência do partido, conquistou sete votos e o deputado Juliano Picardo conseguiu apenas cinco. Hermínio Morais, antigo comandante da guerrilha do partido, retirou a sua candidatura e apoiou Ossufo Momade.

"Alternativa"

Ossufo Momade coordena a RENAMO interinamente desde a morte de Afonso Dhlakama.

Na terça-feira (15.01), na abertura do congresso do partido, que se realiza na Serra da Gorongosa, Momade referiu que a missão da RENAMO é continuar "a ser uma alternativa de governação". Destacou ainda que era preciso fortalecer a coesão interna.

Como novo líder da RENAMO, Momade será o candidato do partido à Presidência da República.

Entretanto, no úlimo dia do congresso, o programa previa ainda a eleição do conselho nacional do partido e respetiva mesa, assim como dos membros da comissão política nacional, conselho jurisdicional e de um novo secretário-geral.

Notícia atualizada a 18 de janeiro às 07:19 (CET).