Oposição condena "clima de terror" em Angola

Adalberto Costa Júnior (UNITA), Abel Chivukuvuku (PRA-JA) e Justino Pinto de Andrade (Bloco Democrático) alertam para um alegado caos que se estará prestes a instalar em Angola devido à forma como o Governo tem lidado com os últimos acontecimentos políticos no país, como é o caso da morte de membros do Protetorado Lunda Tchokwe na vila de Cafunfo, província da Lunda Norte, a 30 de janeiro.

Em comunicado conjunto, os dirigentes partidários consideram que os "atos de terror praticados no Cafunfo manifestam, mais uma vez, a incapacidade do regime do MPLA construir a democracia e a unidade da Nação" e comprometem o respeito pelos direitos, liberdades e garantias estabelecidos pela Constituição angolana.

"Com tal extremismo e a consequente acusação de que teria havido rebelião armada, o Governo pretende implementar uma estratégia que tem como objetivo a criação de um clima de terror e de caos generalizados no país, para encontrar bodes expiatórios ou justificações dos seus fracassos", afirmam os líderes no comunicado lido pelo porta-voz da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Marchal Dachala.

(em atualização)