"Operação Transparência" em Angola: "Há bastantes excessos", denuncia OMUNGA

Congoleses em fuga de Angola: RDC promete retaliação

Detidos com documentos angolanos falsos

Em colaboração com o ACNUR e com organizações não-governamentais, as autoridades congolesas estão a vigiar a pente fino as entradas no país. Entre os cidadãos obrigados a abandonar Angola, há portadores de documentação da nação vizinha. Porém, o porta-voz da "Operação Transparência" anunciou a detenção de imigrantes com "documentos angolanos falsos" que serão julgados em Luanda.