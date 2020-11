"Oito dias de cadeia não nos retiram a força", dizem manifestantes em Luanda

O processo que envolveu 103 manifestantes obrigou o Tribunal Provincial de Luanda a trabalhar até altas horas da noite durante uma semana. A leitura da sentença foi feita nas últimas horas de domingo (01.11).

Pelo menos 26 réus foram absolvidos de todos os crimes e outros 71 condenados a uma pena de um mês de prisão por desobediência. A punição foi convertida em multa de 20 kwanzas por dia (menos de 5 cêntimos de euro), bem como 10 mil kwanzas de taxa de justiça (cerca de 13 euros) e 2 mil kwanzas para o defensor oficioso (2,6 euros).

Todos os manifesantes foram postos em liberdade à meia-noite. Em declarações à DW África, o presidente do Movimento Estudantil de Angola (MEA), Francisco Teixeira, diz que os manifestantes foram injustiçados. E afirma que houve motivação política por trás do processo judicial.

Manifestante detido faz sinal para apoiadores da janela do Tribunal Provincial de Luanda

"É uma vergonha para um país que se diz democrático e de direito. Fui julgado e condenado por arruaça, porque o juiz entendeu que todo o indivíduo capturado pela polícia - não importa em que circunstância, se estava numa paragem de um táxi ou na sua própria viatura em direção ao Largo do 1º de Maio - foi apanhado em flagrante delito. Para nós, isso é uma aberração. É uma vergonha quando vemos juízes - formados em Angola e no estrangeiro, com vocabulários que nos deixam orgulhosos enquanto angolanos - a serem manipulados pelos políticos", diz o presidente do MEA.

Condições desumanas

O líder do MEA denuncia as condições desumanas nas cadeias onde os manifestantes estavam detidos. Francisco Teixeira diz que os maus-tratos não vão inibir os protestos contra a corrupção e má governação em Angola. "Entendemos que há muita falta de vontade, há excesso de nepotismo e de irresponsabilidade destes ministérios [do Governo], principalmente o Ministério da Educação", acusa.

Teixeira explica que "o facto de a ministra da Educação estar ligada aos colégios fere propositadamente os interesses das escolas públicas para proteger os seus negócios". O líder do MEA diz que o movimento vai pressionar os ministérios da Educação e do Ensino Superior para se "restabelecer a legalidade".

Detidos reclamam de condições: viatura do sistema prisional deixa o tribunal

"São estes os nossos propósitos, estamos determinados e os oito de dias de cadeia não nos retiraram a força. Pelo contrário, deram-nos mais força para continuarmos com a luta por uma Angola onde cabemos todos. A cadeia não pode ser motivo para recuarmos", diz.

Agostinho Kamuango, o secretário-geral da Juventude Unida Revolucionário de Angola (JURA) - braço juvenil da União Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA), um dos condenados por desobediência - afirma que os réus viveram uma situação de extrema violação dos direitos humanos.



O julgamento de manifestantes, segundo Kamuango, demostra que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) continua a "mandar" no poder judicial e que o partido não está preparado para conviver na diversidade.

"O MPLA demonstrou mais uma vez que não está preparado, que é um partido antidemocrático. Temos a sensação de que o senhor Presidente da República quer dirigir o país por uma perspetiva militar. O que não vai funcionar. Além da Constituição da República de Angola, que ninguém está acima dela, existem leis internacionais e estas leis são transversais aos países e aos Governos", afirma o dirigente da JURA.

Grupo apoia manifestantes detidos em Luanda

"Não agiu em nome do povo"

O deputado e secretário da UNITA em Luanda, Nelito Ekuikui, considera injusta a decisão pronunciada no domingo. Para o parlamentar, os manifestantes foram agredidos pela polícia nacional, encarcerados e colocados em condições desumanas. Ekuikui salientou que o tribunal não agiu com fundamento legal "e não agiu em nome do povo". "Agiu, sim, em nome de um partido político que orientou esse julgamento", defende.

O advogado Salvador Freire afirma que o Executivo liderado por João Lourenço deve traçar políticas que satisfaçam as necessidades da população para evitar protestos contra a sua governação.

"Evidentemente, a luta não para por aqui, porque os nossos direitos muitas vezes são desrespeitados e esses cidadãos simplesmente pretendiam realizar uma manifestação para pedir as autoridades angolanas que pudessem resolver as questões que têm a ver com o emprego, habitação e aqueles problemas sociais vão se degradando", conclui Freire, que também é membro da Associação Mãos Livres.