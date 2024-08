Nova esperança para o Sudão: Conversações de paz em Genebra

Há mais de um ano que o Sudão sofre com uma sangrenta luta pelo poder. A Arábia Saudita e a Suíça estão agora a iniciar uma nova tentativa de mediar entre as partes em conflito. Pelo menos, há sinais positivos.

Nova esperança para o Sudão. No dia 14 de agosto, deverão começar em Genebra conversações para estabelecer um cessar-fogo no Sudão. A Suíça e a Arábia Saudita serão os anfitriões, com os EUA a mediar previamente. Estão convidados representantes da União Africana, do Egito, da ONU e dos Emirados Árabes Unidos (EAU) para observar as negociações.

Esta conferência não é a primeira do género. No ano passado, os EUA já haviam tentado mediação em Jidá, na Arábia Saudita, mas sem resultados. Também conversações moderadas pela ONU em Genebra terminaram sem sucesso. No entanto, o enviado especial do Secretário-Geral da ONU para o Sudão, Ramtane Lamamra, descreveu as negociações como "um primeiro passo encorajador" num processo complexo.

Os EUA também esperam um avanço. Segundo um alto funcionário norte-americano, que preferiu não ser identificado, algumas coisas mudaram: em primeiro lugar, o horror da guerra atingiu um nível insuportável.

Desestabilização persistente

Em segundo lugar, há consenso em toda a região, assim como entre os parceiros dos EUA em África e na região do Golfo, de que a situação se tornou insustentável e que ninguém ganha com a desestabilização contínua, afirmou o funcionário norte-americano.

Sudão em pé de guerra civil To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Há, no entanto, sinais ligeiramente positivos vindos das partes em conflito. O líder do grupo miliciano Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Daglo, conhecido como Hemeti, declarou na plataforma X, numa mensagem em árabe, que o seu grupo está disposto a participar nas conversações de forma construtiva. Ele também saudou o convite do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Por outro lado, Blinken insistiu recentemente na participação da parte oposta no conflito, as Forças Armadas do Sudão, e para tal, manteve conversações telefónicas com o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan. Desde 12 de abril de 2019, al-Burhan é o presidente do Conselho Soberano, sendo, portanto, o chefe de Estado de facto do Sudão. No entanto, uma confirmação oficial da sua participação ainda não foi recebida.

De acordo com relatos da imprensa, al-Burhan tinha anteriormente demonstrado abertura para participar, mas indicou a necessidade de mais discussões, aparentemente também em relação à participação dos EAU, que são considerados apoiantes das RSF rivais.

"Inclusão é um bom sinal"

A inclusão de parceiros externos nas conversações é, em princípio, sensata e um bom sinal, afirma Ahmed Esam, da ONG Sudan Uprising Germany, que defende os objetivos originais do movimento de protesto – a transição de um governo militar para um governo civil no Sudão.

"Penso que os EUA e a Arábia Saudita perceberam que é necessário alargar o círculo e promover o diálogo entre atores que até agora agiram separadamente. Isso representa um certo progresso", disse Esam em entrevista à DW.

No entanto, Esam também sublinha que o sucesso não está garantido. O Sudão está atualmente dividido em duas áreas controladas pelos dois lados em conflito. "Isso poderia, a longo prazo, levar a uma divisão semelhante à da Líbia."

Sudão: A União Europeia podia fazer mais? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Partes em conflito perdem controlo

A politóloga Hager Ali, do Instituto GIGA de Hamburgo, que recentemente publicou uma análise sobre a guerra no Sudão, compartilha uma visão semelhante. Segundo Ali, em entrevista à DW, a conceção da conferência está desfasada em relação aos acontecimentos no terreno, atrasando-se vários meses em relação à realidade do conflito.

"O mesmo vale para o Sudão: A revolução devora os seus filhos. Daglo e Burhan queriam ambos impor a sua visão de um sistema político. No entanto, devido aos enormes desafios logísticos associados aos combates, tiveram de delegar muitas tarefas a milícias locais e recrutar combatentes e milícias em várias partes. Assim, cada vez mais, perderam o controlo sobre as dinâmicas da guerra."

Essa é também a opinião de Gerrit Kurtz, especialista em Sudão da Fundação Alemã para a Ciência e a Política (SWP). Num estudo, ele escreve que as milícias aproveitaram a guerra para alcançar os seus próprios objetivos.

"Esses atores violentos não estatais perseguem objetivos próprios, que coincidem apenas temporariamente com os das Forças Armadas Sudanesas (SAF) ou, em menor grau, com os das Forças de Apoio Rápido (RSF)." Isso torna as conversações em Genebra particularmente difíceis, afirma Hager Ali.

"Todos os atores nacionais têm interesses próprios, que se multiplicam ao nível subnacional devido à luta nacional entre Burhan e Daglo. A situação no terreno tornou-se mais complexa e precisa ser abordada de forma diferente nas negociações de paz."

Guerra brutal por procuração

Além disso, o brutal conflito no Sudão tornou-se há muito tempo uma guerra por procuração complexa, envolvendo vários atores, afirma Ahmed Esam. "Agora, porém, eles percebem que o Sudão pode realmente desintegrar-se. Por isso, é positivo que terceiros países também estejam agora à mesa."

No entanto, será difícil travar o colapso do Estado que tem vindo a ocorrer ao longo dos anos, diz Hager Ali. E é exatamente isso que importa: "Quanto mais tempo uma crise deste tipo se prolonga, mais tempo levará, naturalmente, a pacificá-la."

Um fim à violência seria urgentemente necessário, sobretudo face à crise humanitária. No início de agosto, o Programa Alimentar Mundial escreveu na plataforma X que o campo de Zamzam, no Norte de Darfur, enfrenta uma situação de fome extrema.

Embora um representante do governo tenha rejeitado esta descrição, a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) também soou o alarme: os suprimentos de alimentos especiais para o tratamento de crianças desnutridas no campo só durarão mais duas semanas.

Estima-se que entre 200.000 e 500.000 deslocados vivam em Zamzam. A Organização Internacional para as Migrações (IOM) relata atualmente quase dez milhões de deslocados internos em todos os estados do Sudão. Além disso, cerca de 25 milhões de pessoas - aproximadamente metade da população - necessitam urgentemente de ajuda humanitária.