Naufrágio no Lago Vitória: Número de mortos sobe para 209

Mais corpos foram recuperados durante as operações de resgate em andamento, disse o ministro dos Transportes da Tanzânia, Isack Kamwelwe.

Uma pessoa foi encontrada viva dentro da embarcação submersa, dois dias depois do acidente, informou ainda o ministro.

Alphonce Charahani, um engenheiro de balsas, está em estado crítico.

Charahani teria sido encontrado em uma bolha de ar no interior da embarcação, segundo informações do jornal "The Citizen".

O número de sobreviventes é estimado em cerca de 100 pessoas.

O "MV Nyerere" virou na tarde da passada quinta-feira (20.09), a poucos metros do cais - perto da ilha de Ukara, no distrito de Ukerewe, na zona sul do Lago Vitória - segundo a Temesa, a empresa que mantém as balsas da Tanzânia.

"A embarcação virou muito rápido e nos cobriu", disse o sobrevivente Charles Ngarima à agência Reuters. "Tive a sorte de poder nadar debaixo de água," contou Ngarima.

Corpos são resgatados da embarcação "MV Nyerere"

Sobelotação

Investigações iniciais mostram que a sobrecarga pode ter causado o acidente, informou o secretário-chefe dos Serviços de Informação, John Kijazi.

Estimativas mostraram que a embarcação transportava mais de 300 pessoas, mas o número exato de passageiros permanece desconhecido.

"Juntamente com o número de corpos que foram recuperados, podemos deduzir que a embarcação estava a transportar mais pessoas do que a sua capacidade, que era de 101 passageiros," disse Kijazi.

O Governo da Tanzânia oferecerá cerca de 220 dólares em compensação às famílias de cada vítima, disse a porta-voz do Governo Jenista Mhagama à emissora local.

O Presidente da Tanzânia, John Magufuli, anunciou três dias de luto e pediu a prisão dos responsáveis.

O turístico Lago Vitória, rodeado por Uganda, Tanzânia e Quênia, é palco de múltiplos acidentes e a cada ano centenas de pescadores morrem em naufrágios provocados pelas fortes tempestades, segundo veículos de imprensa.

Neste lago, a Tanzânia viveu um dos piores naufrágios do século XX, em maio de 1996, quando o "MV Bukoba" afundou, deixando um balanço de pelo menos 615 mortos.