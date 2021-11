A indústria do turismo em Angola explora essencialmente a beleza natural do país, incluindo os seus rios, as cascatas e a costa litoral angolana.

A indústria do turismo em Angola é relativamente jovem, visto que grande parte do país foi destruída durante da guerra civil, que terminou em 2002. O que também coloca Angola fora das rotas de turismo internacionais, é o processo burocrático de pedido de visto para entrar no território.