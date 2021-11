Turismo em Cabo Verde

O turismo representa uma grande fatia do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde e é um dos principais pilares da economia nacional do arquipélago.

As ilhas vulcânicas de Cabo Verde são conhecidas pelas suas excelentes praias, pelo mar transparente, pela possibilidade de praticar desportos náuticos e pela diversão noturna. As principais ilhas turísticas cabo-verdianas são a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista que recebem milhares de turistas por ano.