Mundial 2022: Portugal joga contra Turquia no "play-off"

A Qualificação Europeia para o Campeonato do Mundo de 2022 terminou a 16 de novembro. Dez selecções conseguiram vencer os seus grupos e garantir dessa forma o apuramento direto para a fase final: Bélgica, Croácia, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Países Baixos, Sérvia, Espanha e Suíça.

Entretanto, os jogos do "play-off" serão disputados pela Áustria (via UNL), República Checa (via UNL), Itália, Macedónia do Norte, Polónia, Portugal, Rússia, Escócia, Suécia, Turquia, Ucrânia e País de Gales.

O sorteio do "play-off" realizou-se esta sexta-feira (26.11) na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça, e ditou um Portugal vs. Turquia. Se Portugal e Itália passarem, cruzam-se na final.

Confira o sorteio na íntegra:

Caminho A:

Escócia vs. Ucrânia

País de Gales vs. Áustria

Caminho B:

Rússia vs. Polónia

Suécia vs. República Checa

Caminho C:

Itália vs. Macedónia do Norte

Portugal vs. Turquia

Os dez segundos classificados disputam um "play-off" que decorrerá de 24 a 29 de março de 2022, juntamente com os dois melhores vencedores dos grupos da UEFA Nations League 2020/21 que não se tenham apurado diretamente para a fase final como vencedores do grupo da Qualificação Europeia, nem tenham participado no "play-off" como segundos classificados dos grupos da Qualificação Europeia.

As 12 equipas serão sorteadas para três caminhos no "play-off", com meias-finais e finais. Os três vencedores apuram-se para o Campeonato do Mundo.