Moçambique: Nyusi diz que processo eleitoral foi um sucesso

"Os moçambicanos desempenharam um papel importante para o sucesso do processo eleitoral em Moçambique, que consistiu no registo dos eleitores, educação eleitoral, registo dos partidos e candidatos presidenciais, campanha eleitoral e o próprio ato de votação no dia 9 de outubro de 2024", referiu o Presidente da República, Filipe Nyusi, citado numa declaração à imprensa enviada à agência Lusa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

O chefe de Estado falava durante audiências que concedeu a oito novos embaixadores, que apresentaram hoje cartas credenciais.

"O povo moçambicano exerceu o seu direito democrático de eleger e ser eleito e de se expressar patrioticamente em liberdade plena, num ambiente repleto de entusiasmo, tranquilidade, maturidade, disciplina, ordem e civilidade", prosseguiu Nyusi.

A interação e colaboração entre as autoridades moçambicanas e os representantes da comunidade internacional, em particular com os observadores no processo eleitoral moçambicano, constituem um "exemplo notável" de amizade e cooperação, avançou.