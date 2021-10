Moçambique: Inundações podem afetar mais de um milhão de pessoas

Mais de 1,2 milhão de pessoas poderão ser afetadas por inundações em oito distritos das províncias de Sofala e Manica, na região centro de Moçambique, anunciou esta segunda-feira (25.10) o Comité das Bacias Hidrográficas de Búzi e Pungue.

O porta-voz da entidade, António Melembe, avançou, em declarações à Rádio Moçambique, que se prevê "um risco elevado" de cheias nos oito distritos, para os próximos meses, à semelhança que acontece em cada época chuvosa, de outubro a março.

António Melembe avançou que as autoridades das zonas em risco de inundações estão empenhadas na implementação de medidas visando a mitigação do impacto das intempéries.

Abrigo na Beira para pessoas afetadas pelo ciclone Idai em 2019

Acompanhamento dos rios

Por outro lado, prosseguiu, as estações de monitorização de cheias estão a ser preparadas para poderem fazer um acompanhamento do caudal dos rios da região.

Em agosto, a União Europeia anunciou que vai desembolsar 32,8 milhões de euros para o mapeamento de zonas de riscos de desastres naturais no rio Búzi. A gestão do projeto ficaria por conta do Programa Alimentar Mundial. O projeto beneficiará 342 povoados situados ao longo da bacia do Búzi.

"Estamos entre 80% e 90% em nível de prontidão para monitorizar o comportamento dos rios", declarou o porta-voz do Comité das Bacias Hidrográficas de Búzi e Pungué.

António Melembe disse que as inundações podem afetar os distritos de Búzi, Beira, Nhamatanda, Dondo, Chibabava e Goronga, na província de Sofala, e de Mossurize e Sussundenga, na província de Manica.