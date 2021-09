Moçambique inicia processo de transição para sinal digital em meio a queixas

Nesta segunda-feira, (20.09.), começaram a ser desligados os emissores analógicos localizados nas cidades de Maputo, Tete e Nampula.

Segundo o Instituto Nacional de Telecomunicações (INCM), trata-se da primeira fase de encerramento de emissores no processo de transição de sinal analógico para sinal digital, a ser concluído até final de 2021.

Numa primeira fase, até 30 de setembro, vão ser desligados 16 emissores em todo o país e na segunda fase, até final do ano, seguem-se outros 14 em zonas mais remotas.

A rede combina 60 retransmissores espalhados pelas capitais provinciais e vários distritos e arranca com 18 canais abertos.

Rui João é residente da cidade de Tete, centro do país, e já foi vítima do apagão desta segunda-feira (20.09.).

"De repente, quando eu estava a assistir a televisão, apagou-se a televisão”, conta surpreso à DW.

Em outubro de 2020, na cidade da Beira, aquando do lançamento do sinal de televisão digital, o Presidente da República, Filipe Nyusi, estabeleceu o prazo de um ano para se efetuar a migração.

Nyusi assegurou que ninguém ficaria excluído do processo, contudo já há prejudicados. São principalmente cidadãos de baixa renda.

"A própria condição social não favorece. Agora com esta informação será um embate mesmo”, afirma Adriano Pelé, residente na cidade de Maputo.

Já Suzana Adriano desconfia que poderá ficar longe dos ecrãs da televisão.

"Eu sou uma mãe de sete filhos, dos sete filhos só um que trabalha, assim vou ficar sem assistir nada porque há vezes que fico mesmo um mês sem recarregar”, lamenta.

A primeira estação televisiva a fechar o sinal analógico foi a TVM, Televisão de Moçambique.

Aquando do lançamento do sinal de televisão digital Filipe Nyusi assegurou que ninguém ficaria excluído do processo