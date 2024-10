Moçambique: FRELIMO venceu eleições legislativas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique divulgou os resultados oficiais das eleições legislativas, confirmando a vitória expressiva da FRELIMO, o partido no poder, que garantiu uma maioria absoluta no Parlamento. Os números revelam um domínio da FRELIMO em praticamente todas as províncias, assegurando a continuidade do seu mandato à frente do Governo.

Em Maputo Cidade, a FRELIMO obteve 57,78% dos votos, seguida pelo PODEMOS, com 20,53%, a RENAMO com 12,62% e o MDM com 6,34%. Na província de Maputo, o cenário foi semelhante, com a FRELIMO alcançando 67,03%, o PODEMOS com 25,07%, a RENAMO com 3,34% e o MDM com 2,65%.

Na província de Gaza, a FRELIMO dominou com 87,4% dos votos, enquanto o PODEMOS registou 4,44%, a RENAMO 2,8% e o MDM 2,12%. Em Inhambane, a FRELIMO manteve uma maioria significativa com 78,35%, seguida pelo PODEMOS com 7,58%, RENAMO com 6,45% e MDM com 2,78%.

A província de Sofala apresentou uma configuração um pouco diferente, com a FRELIMO a alcançar 65,5%, o PODEMOS 12,8%, o MDM 9,74% e a RENAMO 5,76%. Já em Manica, a FRELIMO obteve 67,38%, o PODEMOS 15,32%, a RENAMO 9,1% e o MDM 2,91%.

Nas províncias de Tete e Zambézia, os resultados confirmam o domínio da FRELIMO com 85,58% e 73,09%, respetivamente. Em Tete, o PODEMOS ficou com 6,11%, a RENAMO com 4,42% e o MDM com 1,86%. Na Zambézia, o PODEMOS conquistou 7,54%, a RENAMO 14,99% e o MDM 2,18%.

A vitória expressiva da FRELIMO garante uma confortável maioria no Parlamento moçambicano, assegurando o controle da formação de políticas e da governação do país.

