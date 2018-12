Moçambique: Ex-ministro das Finanças Manuel Chang detido

Moçambique: O que foi feito ao dinheiro destas obras?

Obras atrasadas

As obras arrastam-se no município de Massinga, sul de Moçambique, e os cidadãos querem saber porquê. Os empreiteiros ganham obras de construção civil na região, mas muitas são abandonadas após ser pago 50% do dinheiro para a sua execução, segundo o Conselho Municipal. A Justiça já notificou alguns empreiteiros para explicarem os atrasos, mas as estradas e avenidas continuam em péssimas condições.