Moçambique: Conselho Constitucional pede editais à CNE

Num boletim sobre o processo político em Moçambique, publicado na quarta-feira (15.11), o Centro de Integridade Pública (CIP) afirma que o Conselho Constitucional notificou a "Comissão Nacional de Eleições, na pessoa do seu presidente", Dom Carlos Matsinhe, para entregar, num prazo de 24 horas, os editais de 10 dos municípios, cujos resultados das autárquicas foram contestados pela RENAMO.

O maior partido da oposição reivindica a vitória nas maiores cidades do país com base na contagem paralela que fez, escrutinando as atas e editais originais das assembleias na votação de 11 de outubro.

De acordo com o boletim do CIP, a notificação do Conselho Constitucional foi feita ao final do dia de ontem, pelo que a CNE tem até ao fim do dia desta quinta-feira (16.11) para fazer chegar os documentos a este órgão.

O Conselho Constitucional cita "39 editais reclamados pela RENAMO no município da cidade de Quelimane", além de editais dos municípios da Cidade da Matola, Matola-Rio (província de Maputo), Nlhamankulu, Kampfumo e Kamavota (cidade de Maputo), Alto Molócue e Maganja da Costa (Zambézia), Angoche e Ilha de Moçambique, em Nampula.

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) convocou para sábado uma nova marcha na cidade de Maputo. O partido diz ter conquistado na capital 55% dos votos, contrariamente aos dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, que dão a vitória à Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).