Moçambique: Cemitérios vandalizados em Nampula

Na cidade moçambicana de Nampula, alguns mortos já não descansam em paz na sua última morada. Depois das ossadas humanas, agora há uma nova onda de vandalização de túmulos, nos cemitérios comunitários, para extração de cruzes metálicas para venda nas sucatas, segundo denunciam os moradores das imediações dos cemitérios.

Alberto Eugénio reside no bairro de Namutequeliua, onde se situa o cemitério de Cotocuane, o maior da circunscrição. Confirma as vandalizações das campas e denuncia a falta de proteção do cemitério, por parte das autoridades.

"Os malfeitores removem cruzes das campas para aproveitarem o ferro para venderem", afirma. "Eles não têm medo, vêm de noite, de tarde e até de manhã".

A cidade de Nampula, a terceira maior do país, possui três cemitérios oficiais, geridos pela administração municipal e mais de 100 cemitérios familiares e comunitários geridos pelas comunidades.

Cruzes metálicas são extraídas para venda em sucatas Foto: Sitoi Lutxeque/DW

Desemprego na origem?

Albertina dos Santos, outra moradora, apela à intervenção das autoridades: "Isto não é bom. Estamos a pedir ajuda [das autoridades policiais] para que diminua esta situação".

O desemprego, aliado ao negócio de compra e venda de ferro velho nas sucatarias, é apontado por muitos como a causa do fenómeno.

Embora reconheça o quão é difícil sobreviver, por conta do desemprego, Alberto Eugénio pede aos jovens que não cedam ao vandalismo: "Não acho boa prática, esses jovens não têm um bom pensamento, isso pode prejudicar pessoas que têm familiares aqui no cemitério, e isso não fica bem".

Abdul Paulo compra e revende ferros velhos há mais de três anos, para garantir a sua sobrevivência. Compra um quilo de ferro velho a 10 meticais, o equivalente a 15 cêntimos de euro. Desconhecia que parte dos ferros que compra podem estar a ser retirados das campas em mais de 100 cemitérios comunitários espalhados na cidade de Nampula e agora está em alerta.

"Agora que ouvi, estarei a vasculhar cada saco para aferir se não existem cruzes metálicas", garante.

Zacarias Nacute Foto: Sitoi Lutxeque/DW

Polícia pede denúncias

A polícia moçambicana em Nampula, através do porta-voz Zacarias Nacute, diz que nunca recebeu denúncias sobre a vandalização de túmulos, mas mostra-se pronta a combater o fenómeno.

"Neste momento, não recebemos uma denúncia referente à vandalização de campas nos cemitérios a nível da nossa área de jurisdição", afirma Nacute. "Diante deste caso, aconselhamos os populares a denunciarem às autoridades policiais, para que se tomem medidas de segurança e evitar que outras campas sejam vandalizadas".

O diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do município de Nampula, Nelson Carvalho Miguel, diz que a edilidade está a par do assunto e está "a trabalhar no sentido de dar segurança". Ainda este ano, adianta, prevê-se "a vedação de cinco cemitérios [comunitários]".