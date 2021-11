Startup promove sustentabilidade através do lixo em Maputo

A Zero Waste Moz, uma empresa criada em 2019, está focada no desenvolvimento sustentável através da compostagem, reutilização e comercialização do lixo orgânico. Para a co-fundadora Lourdes Waty, o projeto contribui positivamente para o crescimento sustentável das cidades, pode gerar postos de emprego e ser uma fonte de rendimento para os munícipes.