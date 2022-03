Moçambique: Balanço do ciclone Gombe sobe para 10 mortes

Vítimas do ciclone Idai na Zambézia: A vida renasce no centro de reassentamento

Já há mercado, mas...

Um comerciante convidou alguns amigos a instalar um pequeno mercado no centro de acomodação das vítimas das cheias no distrito de Nicoadala em Dugudiua. Madjembe, pende, e camarão, são os alimentos preferidos pelas famílias. Devido à falta de peixe fresco e dinheiro alguns fazem as refeições sem caril, o molho indispensável nas refeições de muitos moçambicanos. As verduras são a principal opção.