Moçambique: Ataques armados dominam discursos no Parlamento

Passa hoje (15.10), um ano após a realização das quartas eleições gerais e primeiras ao nível provincial, em Moçambique. Em jeito de balanço, a bancada parlamentar da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) disse que não vai permitir mais fraudes eleitorais no país, à semelhança do que aconteceu nos anteriores pleitos.

O posicionamento do maior partido da oposição moçambicana foi assumido na cerimónia de abertura da sessão parlamentar, nesta quinta-feira (15.10), dominada pelos apelos das três bancadas à paz no centro do país e pela condenação dos ataques dos insurgentes em Cabo Delgado, no norte.

A RENAMO, na voz dos seu chefe da bancada, Viana Magalhães, considera que as fraudes cíclicas nas eleições em Moçambique são um atentado à democracia e minam os acordos de paz são sempre assinados no país.

"Doravante seremos enérgicos, implacáveis contra os agentes que se envolverem nesse crime eleitoral. O início desta década deve ser um marco para um combate sem tréguas contra os ladrões de voto", avisou Magalhães.

O porta-voz da RENAMO exigiu também a tomada de medidas que promovam a inclusão social e o fim dos alegados sequestros e assassinatos de membros do seu partido.

Lutero Simango, membro do MDM

Comissão parlamentar de inquérito divide bancadas

As bancadas da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e da RENAMO voltaram a divergir quanto a necessidade da criação de uma comissão parlamentar de inquéritoencarregue de acompanhar no terreno a situação social, política e militar, nas províncias de Manica e Sofala (centro) e Cabo Delgado (norte), palco de ataques armados e de investigar as alegadas violações dos direitos humanos.

Enquanto a RENAMO defende a criação da comissão, a FRELIMO, partido no poder, considera que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade tem competências para realizar essa investigação.

Segundo o Chefe da bancada da FRELIMO, Sérgio Pantie, "a RENAMO não integra neste momento a missão que se deslocou ao terreno, facto que não nos surpreende, pois este partido no seu comportamento que lhe é característico sempre se furtou na busca de soluções quando chamada pela pátria”, disse.

Diálogo construtivo com a Junta Militar

Por seu turno, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) defende que o Governo deve informar aos moçambicanos, através do Parlamento, sobre as medidas em curso para combater os alegados jihadistas.

Pronunciando-se sobre a situação de instabilidade no centro do país, o chefe da bancada do MDM, segunda maior força da oposição, Lutero Simango, disse que a violência armada na região deve terminar por via de diálogo envolvendo a Junta Militar da RENAMO.

Mariano Nhongo, líder da Junta Militar da RENAMO

"A abertura da janela do diálogo deve ser direcionada de forma construtiva para que haja um engajamento com dignidade e honra de todos os elementos da Junta Militar [dissidente da RENAMO] no processo da pacificação e a sua participação no desmobilização, reintegração social e participação como cidadãos livres”, considera Simango.

Lutero Simango apelou ainda a retoma do debate sobre o processo de descentralização no país afirmando que tinham sido esvaziados os poderes dos governadores eleitos.

Covid-19 também mereceu atenção da oposição

No âmbito do combate à Covid 19, a bancada parlamentar do MDM apela a criação pelo Executivo moçambicano de um fundo especial para as famílias carenciadas e para a requalificação do setor informal.

Já o chefe da bancada da RENAMO exigiu o fim da adjudicação direta dos contratos celebrados em resposta ao impacto negativo da pandemia, afirmando que esta modalidade propicia a corrupção.

A presente sessão do Parlamento vai apreciar durante dois meses 31 matérias, incluindo um informe do Chefe de Estado sobre o estado geral da nação, a aprovação da lei de recuperação de ativos e a eleição da nova Comissão Nacional de Eleições.

A propósito, oInstituto para a Democracia Multipartidária (IMD) uma organização da sociedade civil, defendeu esta quinta-feira (15.10) a introdução de melhorias "urgentes" na atual Lei da Comissão Nacional de Eleições, afirmando que o documento "apresenta deficiências jurídicas e técnicas que exigem aperfeiçoamento".