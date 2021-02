"Miau" deixa liderança da CASA-CE e fala em conspiração

André Mendes de Carvalho "Miau", que esteve menos de dois anos no cargo, disse esta sexta-feira (05.02), numa conferência de imprensa, em Luanda, que foi alvo de uma "conspiração" levada a cabo pelos líderes dos partidos que o convidaram a liderar a organização.

O político afirmou também que o clima que se regista na Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) prejudica a imagem da organização neste período pré-eleitoral.

No início desta semana, a destituição de Mendes de Carvalho já era dada como certa. A CASA-CE entrou em "letargia" com "Miau" na presidência, disse em entrevista à DW África Simão Makazo, o líder do Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA), que integra a coligação.

Por isso, justificou, já estava na hora de destituir o líder da CASA-CE para dar lugar a alguém que possa "a breve trecho" trazer "dinamismo" e "alavancar" a força política. "Essa lamentação dos militantes obrigou a direção da CASA-CE a pedir a demissão do presidente 'Miau', para ser substituído por um outro", afirmou Makazo.

(em atualização)