Mau tempo deixa rasto de destruição em Manica  

Reserva Florestal de Mecuburi está a desaparecer

Governo faz um apelo

A estrada na imagem separa a floresta e a zona tampão. Do lado esquerdo, é a área florestal restrita e, do lado direito, a zona onde a população está autorizada a viver. Entretanto, as pessoas recusam-se a marcar um só passo para fora da floresta. "O Governo vai continuar a sensibilizar as populações para o abandono da reserva", sublinha o fiscal Vasco Martinho.

Autoria: Sitoi Lutxeque (Nampula)