Maputo celebra Dia da Cidade com nova ponte e novo edil

Eleito há um mês, Eneas Comiche, o novo edil de Maputo, prepara-se para a inauguração da obra estatal mais cara depois da independência de Moçambique. Financiada com capital chinês, a ponte Maputo-Katembe, que passa a ligar as duas margens da baía da capital, é a maior ponte suspensa de África. Depois de vários adiamentos, a cerimónia está finalmente marcada para este sábado (10.11), após quatro anos de obras e um investimento de 785 milhões de dólares (cerca de 687 milhões de euros).

Aos 79 anos, dez anos depois de ter deixado o comando da principal autarquia de Moçambique, Eneas Comiche, da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), volta a assumir o cargo que já tinha ocupado entre 2004 e 2008, depois da vitória com 56,95% dos votos nas eleições autárquicas de 10 de outubro.

Assistir ao vídeo 03:03 Ao vivo agora 03:03 min Compartilhar População conta os dias para ponte Maputo-Katembe Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/373KP Moçambique: População conta os dias para abertura da ponte Maputo-Katembe

Para trás ficaram o general na reserva Hermínio Morais, da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o principal partido da oposição, e Augusto Mbazo, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), o terceiro maior partido.

Eneas Comiche diz que quer fazer da capital uma das "melhores cidades de África". Agora, está na altura de começar a cumprir as promessas feitas durante a campanha eleitoral. "Vamos fazer de Maputo um município de referência a nível nacional, regional e internacional, uma cidade modernizada, desenvolvida e limpa", prometeu o cabeça de lista da FRELIMO nos subúrbios de Maputo.

Integridade e experiência

Eneas Comiche nasceu em 1939, em Moma, na província de Nampula, no norte do país. O experiente economista - que estudou Economia na Universidade do Porto, em Portugal - já foi ministro das Finanças e governador do Banco de Moçambique. Atualmente é presidente da Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento e membro da Comissão Política da FRELIMO.

A sua gestão municipal deixou boas memórias. Eneas Comiche "melhorou visivelmente as estradas, a iluminação, o tráfego, a recolha de lixo, o saneamento, os esgotos e os mercados da capital durante o seu mandato", lê-se no site da Wikileaks, a organização sem fins lucrativos com sede na Suécia que se tornou famosa nos últimos anos por divulgar informações e documentos confidenciais.

Eneas Comiche ficou na memória pelas melhorias efetuadas em Maputo

"Ele é bastante conhecido pela sua integridade, pela sua verticalidade, pela sua seriedade e pelo compromisso contra a corrupção. E talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais não lhe foi permitido concorrer nas eleições municipais de 2008", conclui o jornalista Fernando Gonçalves, do semanário Savana. Agora, o veterano está de volta e poderá ser a receita para a FRELIMO tentar recuperar a popularidade na capital.

"O melhor edil que Maputo já teve"

Segundo o editor Fernando Gonçalves, Comiche "parece ter sido o melhor presidente do município da cidade desde a independência." O sociólogo Carlos Serra concorda. "Comiche foi o melhor edil que Maputo já teve. Por isso, merece o nosso respeito", escrevia o investigador em 2008 no seu blogue "Diário de um sociólogo", onde tecia elogios ao edil e às mudanças de que a cidade beneficiou.

Também foi Eneas Comiche que lançou o projeto de reabilitação da marginal de Maputo, com fundos provenientes do Banco Mundial. "Ele tem essa capacidade de procurar fontes de financiamento. Tem muita experiência e conhece os locais onde se pode ir buscar fundos para o desenvolvimento da cidade", destaca Fernando Gonçalves.

O jornalista lembra que o grande problema da cidade de Maputo é a periferia, "uma zona sem arruamentos e que precisa de muito trabalho". Agora que é novamente edil, diz, todos esperam que Eneas Comiche "faça um trabalho muito importante nestas áreas." E que "trabalhe com o mesmo espírito que caracterizou o seu único mandato", concorda o analista Alexandre Chiure.