O salto quântico da China com tecnologia alemã

Há 20 anos a universidade alemã de Heidelberg investiga física quântica com uma universidade chinesa, que mantém contacto com a indústria de armas. Como a universidade envolveu-se na estratégia quântica militar chinesa?

O que é que uma palestra online em Xinjiang, na China, tem a ver com a universidade mais antiga da Alemanha, na longínqua cidade de Heidelberg? A equipa de investigação da DW e o centro de investigação CORRECTIV traçam a história de uma parceria académica de vinte anos que começou com grande entusiasmo, mas que, agora, é posta em causa.

O foco é a Universidade de Heidelberg e o físico quântico chinês Pan Jian-Wei, cofundador da Quantum CTek, que iniciou a sua carreira como físico na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, ou USTC.

Heidelberg, "fábrica de talentos"

Pan Jian-Wei concluiu o seu mestrado na universidade de elite da megacidade de Hefei, antes de se mudar para a Áustria em meados dos anos 90, devido às melhores oportunidades de investigação em física experimental. Aqui fez o seu doutoramento sob a orientação do mais tarde Prémio Nobel Anton Zeilinger.

"Pan sempre se interessou por questões elementares [da física] e pela forma como estas poderiam um dia ser utilizadas para desenvolver a tecnologia", recorda o seu antigo colega Jörg Schmiedmayer. Na altura, a questão que se colocava era a de saber como é que se poderia efetuar uma comunicação segura à distância.

Em 2018, a revista "Time" dos EUA colocou Pan Jian-Wei entre as 100 pessoas mais influentes do mundo Foto: Xinhua/IMAGO

E provavelmente, no futuro, a investigação quântica irá mudar o mundo - até mais do que a internet. "Acredito firmemente 'que estas novas tecnologias acabarão por trazer grandes benefícios para a humanidade'", sublinhou Pan Jian-Wei, numa declaração escrita à DW e ao CORRECTIV.

Mas as tecnologias quânticas também têm um grande potencial militar - especialmente para espionagem, reconhecimento e vigilância.

A investigação de base de Pan Jian-Wei no domínio da comunicação quântica é considerada excelente, tendo-lhe sido atribuídos importantes prémios em Heidelberg e recebido milhões em financiamento.

Já naquela altura era uma "estrela absoluta", afirma o diretor-geral do Instituto de Física, Norbert Herrmann. Foi graças a ele que o campo de investigação da quântica foi estabelecido "em profundidade". "É claro que isso elevou o estatuto do Instituto à escala internacional".

Parceiro chinês

Era uma altura em que a China estava a ser cada vez mais procurada na Alemanha como um importante parceiro comercial, e a cooperação científica expressamente desejada a nível político e económico.

Pan pôde construir o seu grupo de investigação sem obstáculos, viajando também repetidamente para o seu país, onde recrutou nove jovens investigadores quânticos chineses para dar-lhes formação em Heidelberg, também com apoio financeiro.

Pesquisa de ponta num cenário histórico: Heidelberg é o lar de uma das dez universidades alemãs de excelência Foto: Stefan Czimmek/DW

"Passámos cinco ou seis anos juntos a investigar coisas fundamentais muito fixes", diz um seu companheiro sobre aquele tempo, em Heidelberg. "A colaboração 'teve um impacto real' ".

Em 2008, Pan regressou a casa - nunca escondeu o seu amor pelo seu país natal - e levou consigo não só alguns dos seus alunos, mas também projetos de investigação e o seu laboratório. Mandou transportar equipamentos como lasers, onde a Universidade de Ciência e Tecnologia da China, USTC, tem o seu campus principal. Ao mesmo tempo, a União Europeia (UE) acabara de aprovar outra subvenção de 1,4 milhões de euros para o seu grupo de investigação de Heidelberg, com duração de cinco anos.

A questão central é que, desde o regresso de Pan, a China tem anunciado repetidamente novas realizações no domínio da comunicação quântica, a área de aplicação mais avançada da investigação quântica.

Em 2016, por exemplo, Pan e a sua equipa lançaram o primeiro satélite quântico para o espaço. No outono de 2017, estabeleceram a primeira videoconferência à prova de vazamento entre Pequim e Viena, através deste satélite Micius.

Ucrânia e Taiwan: Os desafios do Ocidente na China To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uma universidade militar chinesa

O regresso de Pan à China não invalidou a sua cooperação com Heidelberg, como provam os contratos e documentos da Universidade de Heidelberg obtidos pela DW e pelo CORRECTIV. A universidade nomeou Pan professor honorário em 2009, e este continuou a enviar talentos para a Alemanha. Em 2011, as duas universidades assinam finalmente um contrato de intercâmbio de estudantes e de pessoal docente.

Cinco anos mais tarde, esteve prevista a criação de um centro de investigação quântica conjunto na China, dirigido por Pan e pelo professor Matthias Weidemüller, de Heidelberg. No preâmbulo do contrato, que é assinado em 2017, surge um nome que suscita dúvidas: NUDT.

Estudante chinês na Alemanha Foto: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Por detrás desta abreviatura está a "Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa" - a mais importante universidade militar da China. Depende diretamente da Comissão Militar Central, chefiada pelo Presidente Xi Jinping.

Na altura, a NUDT não desempenhou "qualquer papel" no planeamento, informou a Universidade de Heidelberg por escrito, quando questionada. Numa fase posterior, as ligações "teriam certamente sido analisadas mais de perto". Nas condições atuais, a Universidade de Heidelberg "já não celebraria um acordo sob esta forma".

Até agora, o ambicioso projeto comum não se concretizou - e é provável que assim continue. Por que, entretanto, o parceiro tão cortejado, a China, tornou-se um "rival sistémico" da Alemanha, cada vez mais autoconfiante na cena política mundial?

Nos bastidores, o Governo alemão discute há meses a sua nova estratégia para a China. Um documento que vazou do Ministério dos Negócios Estrangeiros em novembro passado afirma literalmente, com um olho na ciência, que "a política chinesa de fusão civil-militar estabelece limites à cooperação, nos casos em que esta reforçaria a capacidade da China de projetar capacidades militares no exterior ou de reprimir internamente".

Em 2016, Matthias Weidemüller recebeu o "Prêmio da Amizade" do governo local de Hefei Foto: Stefan Czimmek/DW

Um físico alemão em Xangai

Enquanto isso, Pan Jian-Wei continua a ser professor honorário no Instituto de Física de Heidelberg. No instituto, Matthias Weidemüller recebe a DW e o CORRECTIV para uma entrevista. Ele lecciona em Heidelberg desde 2008, ano em que Pan partiu. Mas é atualmente um dos parceiros mais importantes de Pan na universidade mais antiga da Alemanha.

Weidemüller compara-se a si próprio a um "tímido" e na sua investigação "prefere desaparecer de alguma forma". O físico quântico leva de bom grado os jornalistas ao seu laboratório e gosta de lhes mostrar como se trabalha lá. Como investigador de base, tem regras claras: "Isso inclui transparência e também o público".

Em 2013, recebeu uma proposta para lecionar na USTC, no âmbito do controverso "Programa 1000 Talentos" chinês. Uma oferta lucrativa para fazer investigação de ponta na China. Weidemüller aceitou "por curiosidade sobre a China como local de investigação", disse.

Alguns outros investigadores ocidentais manifestam reservas e recusam. A cerimónia de nomeação de Weidemüller como docente do "Programa 1000 Talentos" foi presidida por Pan Jian-Wei.

O próprio Pan sublinha à DW e ao CORRECTIV que "promover o intercâmbio académico e a formação de talentos para além das fronteiras nacionais e das diferenças culturais é crucial para o desenvolvimento saudável da ciência, uma vez que tem um impacto profundo no bem-estar da humanidade". É esta a sua convicção desde a sua estadia na Europa.

No "Laboratório Nacional de Hefei para as Ciências Físicas à Microescala" (HFNL), nas instalações da USTC em Xangai, Matthias Weidemüller terá o seu próprio laboratório. Até 2018, passará cerca de dois meses por ano na China. Depois disso, permanecerá fiel à USTC como professor honorário. A última vez que esteve na China foi em 2019, antes da eclosão da pandemia do coronavírus.

Limites

Weidemüller explica que estabeleceu limites claros para si próprio. "Ninguém define o que devo investigar". A liberdade científica é importante para ele, afinal, "fazemos perguntas à natureza e tentamos realmente compreender como é que a ela funciona, certo?"

É claro que Weidemüller - que também é vice-reitor de Inovação e Transferência de Heidelberg desde 2019 - também está ciente do potencial da investigação quântica para o setor militar. Mas, diz ele, "pela forma como se faz a pesquisa, pode-se determinar quão perto ou quão longe se está da aplicação".

Atualmente, dois dos alunos de doutorado de Pan estão sendo supervisionados no Instituto de Física de Heidelberg Foto: Stefan Czimmek/DW

Conexão Xinjiang

Além de Pan, onze outros regressados de Heidelberg trabalham atualmente no USTC. Alguns lideram projectos de investigação nacionais, outros estão envolvidos em empresas em fase de arranque que também mantêm contatos militares.

O próprio Pan-Jian Wei foi um dos cofundadores da Quantum CTek, pouco depois do seu regresso de Heidelberg, e continua a ser o segundo maior acionista, depois da USTC. Na própria China, a empresa é conhecida como "Guodun Quantum" - que significa "escudo quântico da nação".

Num relatório para a bolsa de Xangai, a própria empresa afirmou, em junho de 2022, que trabalha em "vários projetos militares". Para além da sua sede em Hefei, a Quantum CTek tem seis outras localizações, incluindo a sua sucursal em Xinjiang, que foi criada em 2017.

Estabelecer-se numa região tão militarizada, entre todos os locais, não é certamente "uma coincidência" e é "moralmente repreensível", considera Yangyang Cheng. O físico de partículas nascido na China estudou na própria USTC, mas vive nos Estados Unidos há mais de dez anos, e trabalha na universidade de elite de Yale.

"O fato de uma empresa tão jovem poder abrir uma sucursal no país sugere que existem muitos contatos, e [que são] muito ligados a segurança do Estado chinês".

Não sabe porque é que a Quantum CTek tem uma sucursal em Xinjiang, respondeu Pan Jian-Wei ao ser questionado pela DW e pelo CORRECTIV. Na verdade, não está "envolvido na gestão da empresa, excepto como acionista" desde 2011. A própria start-up deixou todos os pedidos de informação sem resposta.

O relatório Strider

No final de 2019, um relatório da empresa de segurança americana Strider revelou que Pan e a USTC mantêm contactos com a indústria de armas chinesa. Também afirma que a Universidade de Heidelberg é "indiscutivelmente o parceiro estrangeiro mais importante por trás do rápido progresso da China em tecnologias quânticas de uso duplo".

Pan diz à DW e ao CORRECTIV que, desde o seu regresso da Europa, em 2008, "nenhum dos seus projetos foi apoiado pelos militares". Ao mesmo tempo, admitiu "que o desenvolvimento de qualquer tecnologia pode ser utilizado para fins militares".

A palavra crucial no seu argumento é enfatizada em letras maiúsculas: "Mesmo que certas tecnologias possam ser usadas militarmente, isso é algo que NENHUM cientista pode controlar ou prever".

As ligações da Pan com o setor de armas mancham a imagem do excepcional pesquisador Foto: Zhang Yuwei/ZUMAPRESS/picture alliance

Sanções contra a Quantum CTek

Em novembro de 2021, os EUA impuseram sanções à start-up de comunicações quânticas que Pan e a USTC cofundaram. O motivo? a Quantum CTek é uma das empresas tecnológicas chinesas que "apoiam a modernização militar do Exército Popular de Libertação". Uma alegação adicional? a "aquisição e a tentativa de aquisição de bens dos EUA para apoio a aplicações militares".

Apesar de vários pedidos, as autoridades americanas não fornecem mais informações. Durante anos, a China e os Estados Unidos estiveram envolvidos numa competição feroz pela supremacia quântica.

Juntamente com o Quantum CTek, o grande laboratório do USTC, o HFNL, ao qual pertence também Matthias Weidemüller, acaba na lista negra. E ele não pôde ficar indiferente a isso, diz, "seria pouco mundano se não se preocupasse". Mas sublinhou mais uma vez que a sua investigação fundamental estava muito longe das aplicações de uma empresa como a Quantum CTek.

Uma sessão de informação na NATO

Menos de três meses após as sanções dos EUA, a NATO também esteve interessada na investigação orientada para a aplicação do ambiente USTC, em fevereiro de 2022. O comando responsável pela guerra, no futuro, está realizando um briefing online com uma hora de duração sobre o salto quântico da China, segundo informaram fontes à DW e o CORRECTIV.

O webinar também aborda as ligações entre o USTC e a Universidade de Heidelberg. Sobre a Quantum CTek e sobre grandes empresas de defesa como a China Electronics Technology Corporation (CETC).

A CETC intitula-se "a mais poderosa empresa nacional central no domínio da eletrónica de defesa (e) segurança". Entre outras coisas, a empresa de defesa é responsável pela aplicação policial utilizada em Xinjiang para monitorizar os uigures (minoria étnica), a todo o momento. A CETC é também um parceiro importante da Quantum CTek.

A rede está a crescer. Na Primavera de 2018, a USTC e o CETC assinam um acordo oficial de cooperação científica que inclui a investigação quântica. Pan Jian-Wei assinou pela universidade; é actualmente vice-presidente da USTC.

Questionada, a universidade não respondeu às perguntas. Mas o próprio Pan justificara-se: "O que realmente importa é que me concentro no avanço do conhecimento e da criatividade para melhor servir as pessoas e a sociedade".

Visitante de alto escalão: o presidente chinês Xi Jinping como convidado do USTC em 2016 Foto: Li Xueren/Photoshot/picture alliance

Liberdade de investigação

Atualmente, tanto a Alemanha como a UE encaram de forma crítica a cooperação científica com a China. Isso também foi confirmado à DW e ao CORRECTIV por círculos da Comissão Europeia. No caso de inovações com um "elevado nível de desenvolvimento tecnológico e mais próximas do mercado", a cooperação com instituições chinesas "não é do interesse da UE".

Os desenvolvimentos também estão a gerar pressão em Heidelberg. Desde o início de 2022, existe uma unidade de controlo das exportações, responsável por verificar se os projectos de investigação internacionais podem ser utilizados para fins militares.

A universidade mais antiga da Alemanha está a debater-se com uma questão fundamental: pode a cooperação funcionar se os parceiros "tiverem uma proximidade com instalações militares que dificilmente podem evitar, mesmo em termos de sistema?"

Matthias Weidemüller esquivou-se às perguntas sobre a parceria com Pan. Não pensa muito em romper abruptamente as relações, mesmo correndo o risco de a investigação básica "dar origem a algo que [...] não segue as intenções que o próprio tinha".

Também pensa em ir novamente à China - se as condições de enquadramento forem corretas, pois "será devemos deixar de trocar ideias a nível mundial sobre as grandes questões da natureza?", questionou.

Não existe uma resposta simples para esta questão, mas é fato que a China quer ter o exército mais moderno do mundo até 2049. E um dos meios para atingir esse objetivo é a transferência de tecnologia através da cooperação científica com o Ocidente.

A investigação quântica desempenha um papel importante neste contexto - com o objetivo declarado de transformar "os resultados da investigação civil de base em aplicações militares". É o que diz o 13º Plano Quinquenal do Partido Comunista Chinês sobre a fusão civil-militar da ciência e da tecnologia.

Assistência editorial: Li Shitao, Teri Schultz, O jornalista da DW que contribuiu com a edição não quis ser identificado por razões de segurança.