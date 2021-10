José Maria Neves: "É uma grande vitória do povo de Cabo Verde"

O candidato do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), José Maria Neves, dividiu a sua vitória com o povo. "Trata-se de uma grande vitória do povo de Cabo Verde".

Neves foi eleito com mais de 51% dos votos, contra 42% do seu principal opositor, Carlos Veiga, do Movimento para a Democracia (MpD), que perde pela terceira vez.

Os outros cinco candidatos Casimiro de Pina, Fernando Rocha Delgado, Hélio Sanches, Gilson Alves e Joaquim Monteiro não atingiram 2% dos votos.

"Trata-se de uma enorme responsabilidade presidir a nação cabo-verdiana nestes tempos. Recebo esta vitória com uma grande humildade que sempre me caracterizou e assumo como missão servir Cabo Verde", disse Neves.

Veiga reconheceu a derrota

José Maria Neves, de 61 anos, formou-se no Brasil em Administração de Empresas e foi primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e 2016.

"O Presidente de todos"

No seu discurso de vitória, José Maria Neves avisou que vai fiscalizar a ação governamental e prometeu ser o Presidente de todos os cabo-verdianos.

"Serei um árbitro imparcial, um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador de conflitos, um Presidente que irá colaborar com o Governo e com as autoridades locais e a sociedade cabo-verdiana para juntos fazermos face aos desafios", disse.

Presidente Jorge Carlos Fonseca votou na Praia

Já Carlos Veiga, o segundo candidato mais votado, reconheceu a derrota e felicitou José Maria Neves.

"A vontade do povo foi ouvida e atendida, quero por isso apresentar as minhas felicitações a José Maria Neves pela sua eleição como Presidente da República, a quem já telefonei a felicitar pessoalmente".

Em 46 anos de independência, José Maria Neves torna-se o quinto Presidente de Cabo Verde depois de Aristides Pereira (1975 - 1991), António Mascarenhas Monteiro (1991 - 2001), Pedro Pires (2001 - 2011) e Jorge Carlos Fonseca (2011 - 2021).