Jornalistas moçambicanos denunciam intimidações antes das eleições

Países africanos que mais violam a liberdade de imprensa

Sudão do Sul - 144º lugar

Os jornalistas são obrigados pelo Governo a evitar fazer cobertura do conflito. Órgãos de comunicação internacionais denuciaram casos de assédio e foram banidos deste jovem país, onde pelo menos 10 jornalistas foram mortos desde 2011. Na foto, dois jornalistas do Uganda que tinham sido detidos por autoridades no Sudão do Sul.