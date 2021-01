Já há datas para legislativas e presidenciais em Cabo Verde

Numa declaração ao país a partir do Palácio Presidencial, na Praia, o chefe de Estado explicou que convocou as eleições legislativas para abril - as anteriores foram em março de 2016 - para permitir "umas semanas" para "o recenseamento de maior número possível" de cabo-verdianos no estrangeiro, processo que está a ser condicionado pela segunda vaga da pandemia de Covid-19.

Explicou ainda que se fossem realizadas em 21 de março, a primeira data legalmente possível para a realização de eleições legislativas, o recenseamento eleitoral deveria terminar em 15 de janeiro, pelo que decidiu seguir o "apelo" que diz ter recebido.

Chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca

"Não haverá datas ideais, datas ótimas. E eu confesso que a reunião do Conselho da República e as vozes da diáspora levaram-me a ajustar algumas pretensões que eu tinha feito inicialmente", anunciou Jorge Carlos Fonseca.

Na mesma mensagem, o Presidente da República apelou a que as autoridades "acelerem os procedimentos" para que o "pouco tempo disponível" seja "aproveitado" para o recenseamento eleitoral, face aos "atrasos" que se registam no estrangeiro.

Jorge Carlos Fonseca explicou que ponderou outros fatores para convocar estas eleições, como a "evolução da pandemia" de Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos, principais destinos da diáspora cabo-verdiana.

Nomeadamente as eventuais "restrições de circulação nesses países enquanto durar uma segunda vaga da pandemia", que podem "ter impacto no exercício do direito de voto".

Também referiu que procurou não coincidir a data das legislativas com o período das celebrações religiosas da Páscoa, nas quais "participa uma grande maioria dos cabo-verdianos".

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde aconteceram em 20 de março de 2016 e as presidenciais, que reconduziram o advogado e constitucionalista Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República, realizaram-se em 02 de outubro de 2016 (eleição à primeira volta, com 74% dos votos).