Indonésia: Tsunami deixa rasto de destruição e mais de 350 mortos

Dineo: A força destruidora do ciclone em Moçambique

Escolas encerradas

Na sexta-feira (17.02), por precaução, foram canceladas as aulas nos distritos de Massinga, Morrumbene, Vilankulos, Jangamo, cidade de Inhambane e Maxixe. Serviço Distrital de Educação de Maxixe também sofreu danos, com placas de zinco arrancadas do telhado do edifício.