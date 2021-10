Há "revús" à frente da igreja católica em Angola?

Em Angola, um "revú" é um cidadão que critica a gestão da coisa pública. E muitos bispos católicos fazem-no quase sempre.

Talvez tenha sido por isso que muitos cidadãos angolanos aplaudiram a noticia da nomeação de Dom José Manuel Imbamba para o cargo de presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Imbamba, o vice-presidente Estanislau Chindecasse, o secretário-geral Maurício Camuto e o porta-voz Belmiro Chissengueti são considerados "revús”.

"No nosso país, quem pautar-se pela verdade é tido como 'revú'. E os senhores que constituem a nova equipa da direção da CEAST são pessoas que se pautam pela verdade. São pessoas que dirão 'não' quando for para dizer 'não' e dirão 'sim' quando for para dizer 'sim'", explica o ativista cívico Nelson Euclides.

Outra ativista socia, Esperança Veiga, lembra que mesmo antes de os religiosos assumirem a direção da CEAST, já prestavam atenção aos problemas sociais. "Agora, acredito que os cuidados serão redobrados", opina.

Problemas sociais tornar-se-ão mais visíveis

Provocam "irritações"

Euclides não tem dúvidas de que as denuncias de injustiças sociais serão cada vez mais frequentes, porque é a característica crítica da nova equipa que coordena a CEAST.

"Numa das reuniões recentes [da conferência], eles falaram sobre os problemas sociais a ponto que irritarem algumas pessoas", argumenta.

Uma das pessoas supostamente irritadas foi Paulo de Almeida, comandante-geral da polícia angolana. "A igreja é parceira e parte do sistema de segurança pública. Segurança é mentalidade. Se a igreja ainda não conseguiu acabar com os pecados e os pecadores, não podemos pensar numa segurança pública ideal", opinou Almeida.

A suposta irritação surge depois de, no último dia 11 deste mês, os bispos católicos mostrarem-se preocupados com a insegurança no país.

Governo e igreja têm parcerias na área da educação

Parceiras do Estado

No mesmo documento, a CEAST também apelou à "independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judicial", depois do Tribunal Constitucional ter anulado o congresso da UNITA que elegeu Adalberto Costa Júnior em 2019.

Em Angola, as igrejas são consideradas parceiras do Estado, sobretudo nos setores da educação e saúde.

Manuel Homem, ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, reiterou à semana passada, continuar a apoiar os projetos das igrejas "que visam fortalecer a paz, a democracia e a união de todos os angolanos".