Guiné Conacri: Recomeçam protestos contra manutenção de Alpha Condé na Presidência

Segundo Cellou Dalein Diallo, líder da União das Forças Democráticas da Guiné, "a cidade [Conacri] está completamente paralisada por causa da chuva e, especialmente, por causa da presença massiva das forças de segurança. As pessoas não puderam marchar nas rotas definidas, mas todos os bairros saíram à rua, os jovens queimaram pneus, ergueram barricadas, toda a cidade está paralisada”.

A União é um dos partidos da oposição por trás das manifestações contra Alpha Condé. A sua casa foi cercada por um forte contingente policial na manhã desta segunda-feira (20.07), bem como a do líder da Frente Nacional para a Defesa da Constituição, que reúne partidos políticos, sindicatos e grupos da sociedade civil.

Numa altura em que as aglomerações estão proibidas, no âmbito do combate à Covid-19, os organizadores não se arrependem de quebrar a trégua e voltar a sair à rua.

Cellou Dalein Diallo, líder da União das Forças Democráticas da Guiné

Convicto, Diallo afirma: "Acho que atingimos o objetivo de mostrar que há pessoas a sofrer injustiça na Guiné e que o povo da Guiné não apoia um terceiro mandato do Presidente Alpha Condé.”

Condé quer um terceiro mandato?

A história não é nova: desde 2019 que a oposição contesta uma potencial candidatura de Alpha Condé, de 82 anos, a um terceiro mandato de cinco anos nas eleições de outubro.

O chefe de Estado promulgou uma nova Constituição em abril, depois de um referendo, em março, questionado pela União Europeia, França e Estados Unidos. E a oposição acredita que a mudança na Constituição visa apenas eliminar os limites dos mandatos presidenciais para que Alpha Condé possa manter-se no poder.

Apesar da esperança inicial de uma nova era política quando Condé se tornou o primeiro Presidente democraticamente eleito da antiga colónia francesa, em 2010, críticos dizem que o seu regime está a tornar-se cada vez mais autoritário.

Apelos ao diálogo

Alpha Condé, Presidente da Guiné Conacri

E esta segunda-feira (20.07), os manifestantes foram recebidos com gás lacrimogéneo nas ruas de Conacri e noutras cidades do país. Segundo a imprensa local, várias pessoas foram detidas e há registo de feridos.

O Governo, na voz do ministro da Segurança e Proteção Civil, Albert Damathan Camara, apela ao diálogo.

"Tendo em conta os objetivos da Frente Nacional para a Defesa da Constituição, eles deviam ter percebido a 22 de março [data do referendo], que esta abordagem não tinha hipótese de ser bem-sucedida e deviam ter apostado no que sempre nos uniu, o diálogo", entende Camara.

O ministro garante que "mesmo que às vezes tenha sido difícil implementar os acordos, no fim, eles permitiram-nos ter uma década de exercício da demoracia e construção da nossa democracia”.

O país deve ir a votos antes do fim de 2020

Opiniões divididas

Mas, segundo o correspondente da DW na Guiné-Conacri, Karim Kamara, a oposição recusa negociar com Alpha Condé na sombra de uma recandidatura: "Grupos da sociedade civil consideram que os apelos do Presidente ao diálogo são uma boa iniciativa, mas a oposição continua a dizer que só vai discutir com o Presidente se ele renunciar publicamente à sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato, dissolver o Parlamento e descartar a Constituição votada a 22 de março".

Alpha Condé ainda não declarou oficialmente se será ou não candidato a um terceiro mandato. O congresso do partido no poder, o RPG, está marcado para agosto, a menos de três meses das eleições presidenciais na Guiné-Conacri.