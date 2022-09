Guiné-Bissau recebe equipamento militar da China

"Estes apoios irão permitir reforçar a capacidade de intervenção das Forças Armadas nestes tempos de paz e de estabilização do nosso país", afirmou esta terça-feira (27.09) o ministro da Defesa guineense, Marciano Barbeiro, no seu discurso na cerimónia oficial de entrega do equipamento, que decorreu no Ministério da Defesa, em Bissau.

O ministro da Defesa sublinhou que o material e equipamento doado pela China ocorre numa altura em que o Governo não tem meios próprios para o adquirir devido "à conjuntura económica nacional e internacional".

Reafirmando a "determinação e empenho" da Guiné-Bissau em trabalhar com a China no setor da defesa e segurança, o ministro da Defesa pediu a "contribuição de todos para que os equipamentos sirvam o desenvolvimento do país".

Equipamentos doados

O equipamento doado pela China inclui várias viaturas, escavadoras, retroescavadores, empilhadoras, uma ambulância, um camião-cisterna, entre outros, e quatro contentores com diverso equipamento.

"Com estes apoios e equipamentos, as Forças Armadas passam a ter condições e capacidade para o cumprimento da sua missão primária, mas também secundária, que consiste no apoio ao desenvolvimento do país", afirmou o porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas guineense, general Samuel Fernandes, que agradeceu também o apoio chinês.

O encarregado de Negócios da embaixada da China em Bissau, Li Feng, disse esperar que o material doado contribuía para o "desenvolvimento no campo militar" e destacou que a cooperação no setor da Defesa e Segurança remonta aos anos 1960.

Presentes na cerimónia estiveram vários membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, o vice-primeiro-ministro, Soares Sambu, bem como o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que relembrou a necessidade de as Forças Armadas guineenses serem republicanas.