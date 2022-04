NOTÍCIAS

Guiné-Bissau: Primeiro-ministro pede "compreensão" ao sindicato dos jornalistas

Nuno Gomes Nabiam considerou hoje legítimas as reivindicações do Sindicato de Jornalistas dos Órgãos Públicos da Guiné-Bissau, mas pediu compreensão da classe sobre a situação do país que, disse ele, é "difícil".

O primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.