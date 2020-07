Guiné-Bissau: "Ninguém vai morrer por falta de oxigénio nos hospitais" - Magda

Covid-19: Estudo da vacina da poliomielite pode ser suspenso na Guiné-Bissau

Em entrevista à DW, a coordenadora do estudo que visa testar nos guineenses se a vacina oral contra a poliomielite pode ajudar pessoas com Covid-19, admite a hipótese de suspender o estudo se for a vontade da população. (25.06.2020)