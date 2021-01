Guiné-Bissau alerta para aumento de casos de Covid-19

Na segunda-feira (18.01), Magda Robalo vai anunciar o ponto de situação, apresentando dados concretos, mas para já disse ser preocupante o número de casos de infeções em Bissau.

Na semana a seguir às festas do Natal e do Ano Novo, a Guiné-Bissau registou 23 novos casos, situação que Magda Robalo considerou ser "um aumento brusco" motivado pelo "claro relaxamento nas medidas de prevenção".

A médica também associou o aumento com as aglomerações de pessoas no período festivo em que, assinalou, muitas famílias se deslocaram de fora do país.

"Há situações em que famílias inteiras testaram positivo e por terem estado com outras famílias passaram a infeção", declarou Magda Robalo.

A responsável falou ainda em quatro escolas de Bissau com crianças infetadas, mas que se encontram em quarentena, bem como os respetivos professores.

"É preciso retomar medidas de controlo de circulação de pessoas", propôs Robalo, para tentar "cercar o foco de infeção".