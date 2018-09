Governo moçambicano obrigado a divulgar informação sobre ProSavana

Chia: o superalimento que está a mudar agricultores africanos

Produção africana a ganhar espaço

Cada vez mais comerciantes alemães estão de olho em África, ainda que a produção de chia no continente não consiga acompanhar o ritmo dos produtores americanos. As exportações da América do Sul para a Alemanha foram mais que o dobro do que as de África no ano passado. Mas a produção de chia em África está a crescer abruptamente há vários anos e a ganhar mais espaço no mercado internacional.

Autoria: Özge Kabukcu, tms