ProSavana é a sigla de Programa de Cooperação Tripartida para o Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical no norte de Moçambique. Participam os Governos do Brasil, do Japão e de Moçambique.

O objetivo deste programa é melhorar as condições de vida da população no Corredor de Nacala através de um desenvolvimento agrícola regional sustentável e inclusivo. Propõem-se a modernizar a agricultura com vista a um aumento da produtividade e producção, e diversificação da produção agrícola enquanto geram emprego através de investimentos agrícolas e do estabelecimento de cadeias de valor. Tem sido criticado por membros da sociedade civil por favorecer monoculturas e a exportação em vez de apostar na agricultura familiar.