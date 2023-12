Manica promete continuar a defender direitos das crianças

A organização Save The Children acaba de encerrar um programa de cooperação com o setor de educação em Manica, no Centro de Moçambique. Governo local promete manter projeto que beneficiou milhares de crianças.

O encerramento do projeto "Leaving no Child behind", em Manica, vai obrigar o governo provincial, sobretudo o setor da Educação e Desenvolvimento Humano, a redobrar esforços para assegurar que as crianças que beneficiavam deste programa continuam a fazê-lo.

Financiado pela Save The Children, uma organização não-governamental de defesa dos direitos das crianças, o programa reduziu significativamente as uniões prematuras e os abusos sexuais, além de impulsionar os direitos da criança e a componente de leitura e escrita nas zonas rurais.

"As nossas intervenções visavam criar um ambiente amigável, seguro e propício para melhores resultados de aprendizagem para as crianças das comunidades desfavorecidas e com menos oportunidades, incluindo crianças com deficiências e aquelas que não estavam na escola durante o período do projeto", disse a diretora da Save the Children em Manica, Ana Dulce Guisado.

O projeto foi implementado em 122 comunidades e escolas e beneficiou diretamente 178 mil pessoas, das quais 167 mil crianças.

O casamento forçado é um flagelo social que afeta vários países africanos Foto: picture alliance/dpa/O.Cicek

Sile Sammon, gestora da Save The Children Moçambique – Noruega, lembra que a ligação da Save The Children com os setores da Educação e Saúde no país dura há já 25 anos.

"A Save The Children tem colaborado com outras organizações da sociedade civil, visando garantir e promover os direitos da raparigas, e dar oportunidade a essas raparigas", afirmou a gestora.

O governo local, na pessoa do diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano, Albino Chaparica, garantiu à DW estar munido de ferramentas para dar continuidade ao programa deixado pela organização.

"O que nós devemos fazer agora é o acompanhamento do processo e continuação daquilo que era o pacote do projeto dentro do setor da educação. É verdade que a Save the Children dava um financiamento para o processo, mas como já temos as ferramentas, tendo ou não financiamento, nós teremos que dar continuidade àquilo que a Save the Children fez dentro do setor da educação", comentou.

O projeto "Leaving no Child Behind" foi implementado durante cinco anos em Manica, nomeadamente nos distritos de Macossa, Tambara e Manica.