G7 quer mostrar frente unida contra “agressores mundiais”

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 que se encontram reunidos este fim-de-semana, em Liverpool, no norte de Inglaterra, procuram caminhos mostrar a sua unidade contra os "agressores mundiais”, condenando as manobras da Rússia na fronteira ucraniana.

"Devemos unir-nos fortemente para enfrentar os agressores que tentam reduzir o terreno da liberdade e da democracia”, sustentou a chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, cujo país assegura a presidência do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), na abertura deste encontro de dois dias.

Para tal, diz a diplomata britânica, "devemos falar absolutamente a uma só voz”, acrescentou Liz Truss, apelando a uma reflexão para "reduzir a dependência estratégica” e fortalecer "a arquitetura de segurança” das grandes potências que se afirmam do lado democrático contra os "regimes autoritários”.

Chefe da diplomacia britânica, Liz Truss

Embora Truss não tenha nomeado adversários, estas afirmações inscrevem-se na vontade, nomeadamente dos Estados Unidos, de fazer o G7 participar na estratégia ocidental para deter as ambições da China no palco mundial.

Para já, é sobretudo um outro adversário que está na sua mira: Moscovo, que Washington, os europeus e Kiev acusam, desde há algumas semanas, de preparativos para possivelmente invadir a Ucrânia, o que o Kremlin nega.

O Governo norte-americano anunciou neste sábado (11.12) que vai enviar a sua secretária de Estado adjunta encarregada da Europa, Karen Donfried, à Ucrânia e à Rússia entre segunda e quarta-feira, para obter "avanços diplomáticos para pôr fim ao conflito no Donbass”, no leste da Ucrânia, "aplicando os acordos de Minsk”.

Esses acordos, concluídos em 2015 para pôr termo à guerra que eclodiu um ano antes naquela região ucraniana entre as forças de Kiev e separatistas pró-russos, nunca foram realmente respeitados.

Esta questão premente esteve no centro dos encontros bilaterais à margem da reunião de Liverpool, fazendo com que Liz Truss evocasse a necessidade de uma "frente unida contra a agressão russa” com a nova ministra alemã, Annalena Baerbock.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (esq) e o russo Vladimir Putin

Esta última e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, "concordaram que será necessária uma resposta firme em caso de escalada de Moscovo”, indicou a diplomacia norte-americana.

Tais afirmações fazem eco das do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que "fez saber” na terça-feira ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que a Rússia se exporia a "fortes sanções, entre outras, económicas”, em caso de ataque à Ucrânia.

Apesar das tensões ainda extremas, os dois dirigentes decidiram encarregar as respetivas equipas de reuniões de acompanhamento para ver se era possível um desanuviamento diplomático.

A visita de Karen Donfried será, assim, o primeiro passo desse processo diplomático.

Os chefes da diplomacia da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Japão e do Reino Unido devem também abordar as outras crises em curso, nomeadamente em Myanmar, com o golpe de Estado militar de 01 de fevereiro e a recente condenação a uma pena de prisão da ex-dirigente civil Aung San Suu Kyi, prémio Nobel da Paz 1991.

Programa nuclear iraniano

Os ministros do G7 deverão igualmente apelar ao Irão para que cesse a escalada nuclear e retome o cumprimento das restrições impostas ao seu programa atómico.

Para Liz Truss, a "frente unida” face aos regimes autoritários passa igualmente pelo aprofundamento das relações económicas entre os países democráticos.

"Devemos vencer a batalha das tecnologias, assegurando-nos de que as nossas normas tecnológicas são definidas por quem crê na liberdade e na democracia”, defendeu, referindo-se novamente a Pequim.

Durante este fim-de-semana, os ministros do G7 participarão em reuniões alargadas aos seus homólogos da União Europeia (UE), da Coreia do Sul e da Austrália.

Este domingo (12.12), Liz Truss organizará sessões plenárias sobre a segurança sanitária mundial, bem como sobre a região indo-pacífico.

Ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) juntar-se-ão pela primeira vez à reunião do G7.