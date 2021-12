Gâmbia vai à eleições à procura da estabilidade democrática

Desejo de mudança na Gâmbia

Esperança na recuperação económica

O mercado de Serekunda é um dos maiores entrepostos comerciais do país. As maiores fontes de receitas do país são a exportação de amendoins e o turismo. A Gâmbia é um dos países mais pobres do mundo. A insegurança no país após as eleições de 1 de dezembro de 2016 afugentou muitos turistas e isso fez com que a situação económica se deteriorasse ainda mais.