Frente Patriótica defende Programa de Emergência Nacional para Angola

Os líderes da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes e do PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, os três partidos da oposição angolana que congregam a Frente Patriótica Unida, plataforma da oposição angolana para alternância no poder, consideraram esta quinta-feira (08.08), em declaração conjunta, que a fome, a saúde, a educação, o desemprego, a habitação e a criminalidade tornaram-se problemas de segurança nacional e precisam de um melhor tratamento.

No documento lido pelo deputado pela UNITA, Franco Marcolino Nhani, numa conferência de imprensa em Luanda, a Frente Patriótica Unida diz estar preocupada com a "incapacidade" do Governo de João Lourenço de reverter o atual quadro de "penúria generalizada" que a maioria das famílias angolanas enfrenta.

Alguns membros dos partidos que compoem a Frente Patriótica

"O país está falido, doente e sem rumo", defende a Frente. O grupo considera, por outro lado, que a juventude é "o futuro da Nação" e lamenta que esteja a sentir-se "traída e impotente", porque "os governantes; ao invés de governarem para o povo, roubaram o país e roubaram também o futuro da juventude".

A Frente Patriótica Unida mostra-se ainda agastada com os preços dos alimentos que sobem diariamente.

Em atualização