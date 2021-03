Moçambique

FRELIMO promete candidato presidencial "à altura" de Nyusi

À Rádio Moçambique, o secretário-geral do partido no poder disse que a FRELIMO não vai dececionar a população na escolha do seu candidato para as eleições de 2024. Presidente Filipe Nyusi cumpre seu último mandato.

O secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) assegurou que o partido no poder vai indicar um candidato presidencial à altura das expetativas da população para suceder o atual chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. "Vamos organizar-nos para não dececionar a totalidade da população moçambicana", disse Roque Silva, em entrevista à emissora pública Rádio Moçambique. Filipe Nyusi termina o segundo e último mandato presidencial em 2024 e, de acordo com a Constituição da República, não se pode recandidatar a um terceiro mandato. O secretário-geral da FRELIMO garantiu que o partido dispõe de uma base alargada de escolhas de candidatos presidenciais. "Felizmente, a FRELIMO tem um manancial de quadros, tem uma base alargada e saberá lidar com isso", sublinhou o secretário do partido que governa Moçambique há 45 anos, desde a independência do país, em 1975. Corrupção À Rádio Moçambique, Roque Silva reconheceu que o envolvimento de alguns membros do partido com atos de corrupção ameaça a FRELIMO. "Naturalmente, embaraça-me", admitiu. "Mas em algum momento eu já disse que ter cartão de membro da FRELIMO não é ter cartão de livre trânsito para ser corrupto", acrescentou. O projeto educacional da FRELIMO no exílio Lembranças dos tempos coloniais alemães De 1888 a 1891, Bagamoyo foi capital da colónia África Oriental Alemã, atual Tanzânia. Ainda hoje, os edifícios coloniais – como o da foto – lembram aquela época. Em 1916, a colónia alemã tornou-se britânica e, em 1961, conquistou a independência como Tanganica. Pouco depois, começaram as primeiras ambições independentistas no vizinho Moçambique, então colónia portuguesa.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio A casa do primeiro presidente O primeiro presidente de Moçambique após a independência, Samora Machel, morou nesta casa. Tanganica apoiava o movimento moçambicano pela independência. Em 1962, ano de fundação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO, hoje no poder) em Dar Es Salaam, na Tanzânia, surgiu a escola do movimento em Bagamoyo. As instalações ficam a cerca de 5 km a sul de Bagamoyo.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio Educação para uma nova sociedade A partir de Bagamoyo, a FRELIMO planeou a independência de Moçambique, ex-colónia portuguesa. Um dos pilares da nova sociedade moçambicana deveria ser a educação. Na altura da independência, em 1975, grande parte da população moçambicana não sabia nem ler, nem escrever. Cinco anos depois, em 1980, a ONU ainda contava 73% de analfabetos. Em 2009, a taxa caiu para 45%.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio Ajuda da Tanzânia Placas apontam para a história do edifício da escola da FRELIMO – esta diz que o prédio da foto era um dormitório para combatentes pela libertação moçambicana. Durante as lutas pela independência de Portugal, a FRELIMO obteve ajuda da Tanzânia, já independente, e pôde estabelecer bases neste país vizinho, a norte de Moçambique.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio Celeiro de dirigentes Importantes personalidades atuavam no projeto educacional da FRELIMO no exílio, como nesta sala de aulas, em Bagamoyo. Um exemplo destas personalidades é a ex-vice-diretora da escola da FRELIMO no local, Graça Machel, viúva de Samora Machel. Posteriormente, ela tornou-se ministra da Educação de Moçambique e ficou conhecida como a atual esposa do antigo presidente sul-africano, Nelson Mandela.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio Sobras dos potenciais intelectuais Esta casa de lata costumava ser uma sala de estudos. Mais tarde, uma biblioteca. Agora, as instalações estão vazias. Muitos dos antigos alunos da escola da FRELIMO em Bagamoyo acabaram por ocupar cargos importantes em Moçambique, como em ministérios. Atualmente, muitos também trabalham nas universidades do país.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio A Kaole High School Depois da independência de Moçambique, os combatentes da FRELIMO saíram de Bagamoyo. Entre 1975 e 2011, a "Kaole High School" (escola secundária Kaole) passou a funcionar no local. Para que os alunos pudessem encurtar o caminho até a sala de aula, as autoridades educacionais tanzanianas construíram uma escola no centro de Bagamoyo. Na foto, um antigo dormitório.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio Decadência Poucos meses depois do fechamento da "Kaole High School", as condições dos edifícios era catastrófica. Os bancos de madeira estão sujos, cabras defecam nas antigas salas de aula, janelas e portas estão demolidas.

O projeto educacional da FRELIMO no exílio Descaso das autoridades? As autoridades escolares da Tanzânia praticamente desistiram dos edifícios da antiga escola da FRELIMO. O governo moçambicano também não agiu para preservar a área – um dos pilares da história do país. Autoria: Gerald Henzinger / Renate Krieger



Leia mais